"Kediler mi Yoksa Köpekler mi Daha Zeki?" Araştırması

Uzun zamandan beri canlı kalan "kediler mi yoksa köpekler mi daha zeki?" konusunu uzmanlar değerlendirdi. Yaptıkları açıklamalarla konuya adeta son noktayı koyan (!) uzmanlar, "türlerin zekalarını karşılaştırmayı uygun bulmamalarıyla" ortak paydada buluştu.

Nedendir bilinmez insanlar uzun zamandır evcil hayvan dendiğinde seçeneklerin başlarında gelen kedi ve köpeklerin zekalarını yarıştırıyor. Etrafta sürekli “köpekler daha güvenilir, kediler daha nankör ve daha sinsi” gibi ifadeleri görüyoruz. En azından zekâ konusunda son nokta koyulsun isteyenler, uzmanları da uzun zamandır bu konularla meşgul ediyor.

Söz konusu uzmanlar da bu durumdan sıkılmış olacak ki adeta devrimsel (!) bir açıklamayla tartışmaya son noktayı koydular. Verdikleri cevabın kimseyi memnun etmeyeceğini bilen uzmanlarımız, açıklamalarına bunu belirterek başladı.

Bak sen şu işe:

Livescience’a konuşan uzmanlardan New York’taki Barnard Kolejinde araştırma görevlisi olan Alexandra Horowitz ile başlayalım. Kendisi, “köpekler mi yoksa kediler mi daha zeki?” sorusuna verilebilecek en makul yanıtı, "Kediler, kedilerin yapması gereken şeylerde ve köpekler de aynı şekilde köpeklerin yapması gereken şeylerde zeki davranır" şeklinde verdi. Neyse ki Horowitz, bunun hayvan sahiplerinin beklediği cevap olmadığını baştan söylemişti.

Duke Üniversitesinden Evrimsel Antropoloji Profesörü Brian Hare da önce Horowitz’in devrimsel (!) açıklamasına katıldığını belirtti. Ardından, “Köpeğin mi yoksa kedinin mi daha akıllı olduğunu sormak, tornavidanın mı yoksa çekicin mi daha iyi bir araç olduğunu sormak gibidir. Zira bu araçların kullanışlılığı ne için tasarlandığına bağlıdır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Hayvan sağlığı ve davranışı uzmanı Kristyn Vitale ise, hayvan zekasının; problem çözme yeteneği, genel konsept/kavram oluşturma yeteneği ve sosyal zekâ olmak üzere 3 alana ayrıldığını söyledi. Daha sonraki açıklamalarında kedilerin sosyal zekasına dayalı konuşan Vitale, insanlara soğuk olarak bilinen kedilerin sosyal zekalarının genelde köpeklerle aynı seviyede olduğunu söyledi.

Vitale, hayvanların davranış farklılıklarına dayalı yorumlar yaparken kedilere ve köpekler farklı davranmak gerektiğini akılda tutmanın faydalı olacağını söylüyor. Açıklamalarına göre insanlar, köpeklere verdikleri sosyalleşme fırsatını kedilere vermiyor.

Bu açıklamaların söz konusu tartışmaya pek de bir şey katmadıkları ortada fakat Horowitz örneğiyle aynı mantıktan ilerleyecek olursak kedi ve köpekleri karşılaştırmak ve “Bu, diğerinden daha iyidir” demek, ‘GTA V, Forza Horizon 4’ten daha iyidir’ demekle aynı şey olacaktır.