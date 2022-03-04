Kedi ve Köpek Mamalarının İçinde Köpekbalığı Eti Keşfedildi

Piyasadaki kedi ve köpek mamaları üzerinde yapılan araştırmaya göre evcil hayvan sahipleri dostlarına farkında olmadan nesli tükenme tehlikeli altında olan köpekbalığı eti yediriyor. Piyasadaki pek çok evcil hayvan mamasında köpekbalığı etine rastlandı.

Kedi ve köpekler için üretilen mamalar devasa bir endüstriye dönüştü. Bunun sonucunda da bazen karşımıza kan dondurucu şeyler çıkabiliyor. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucu da bunun en iyi örneklerinden biri. Yapılan araştırmaya göre, bazı nesli tükenme tehlikesi altındaki köpekbalıklarının etleri kedi ve köpek mamalarına konuluyor.

Piyasada yer alan bazı hayvan gıda markalarında, nesli tükenmekte olan köpekbalıklarının kullanıldığı keşfedildi. Üstelik bu mamaların içeriğinde köpekbalığı bulunduğuna dair bir açıklama yer almıyordu, bunun yerine "okyanus balığı" gibi genel terimler tercih ediliyordu.

Evcil hayvan sahipleri bilmeden köpekbalıklarının neslinin tükenmesine yardımcı oluyor

Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 16 farklı markaya ait 45 evcil hayvan mamasının içeriğini inceledi. Çoğu ürünün içeriğinde "beyaz balık ve beyaz yem" gibi tam karşılığı olmayan ifadeler yer alıyordu. Bazı mama markaları "ton balığı veya "somon" gibi içerikteki balık isimlerine yer verirken hiçbir markanın içindekiler kısmında köpekbalığı ismini kullanmadığı görüldü.

Mamaların üçte biri köpekbalığıydı

Bilim insanları DNA barkodunu kullanarak 144 numuneyi sıraladılar. Bu yapılan araştırmaya göre bu numunelerin üçte birinde köpekbalığı DNA'sına rastlandı. Kedi ve köpek mamaları için katledilen köpekbalıkları arasında mavi köpekbalığı, karayip resif köpekbalığı, ak yüzgeçli köpekbalığı, orak yüzgeçli köpekbalığı, karayip sivri uçlu köpekbalığı ve kaplan kum köpekbalığı var. Özellikle karayip resif köpekbalığı ve ak yüzgeçli köpekbalığı kırmızı listede "savunmasız" olarak listelenen türler arasında yer alıyor.

Köpekbalıkları, hiçbir kedi ve köpek mamasında "yer alıyor" şeklinde listelenmedi. Bu yasadışı bir prosedür değil, ancak birçok evcil hayvan sahibinin bunu bilmek isteyeceği düşünülüyor.

Köpekbalıkları tehlike altında

Dünya üzerindeki köpekbalığı popülasyonları, aşırı avlanma nedeniyle son 50 yılda yüzde 70'dan fazla azaldı. Yüzgeçler, karaciğer yağı, eti gibi sebeplerle avlanan köpekbalıkları, önümüzdeki yıllarda sadece masallarda kalabilir.