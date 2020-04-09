Kedilere koronavirüs bulaşma ihtimalinin köpeklere göre daha yüksek oranda olduğu, yapılan bir araştırma ile ortaya kondu. DSÖ, evcil hayvanların salgındaki rolünü araştırdıklarını kaydetti.

Science bilim dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kedilerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) enfekte olabileceğini ortaya koydu. Yapılan bu araştırmaya göre dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimali yanı sıra, köpekler, tavuklar ve ördeklerin de kedilere göre enfekte olma ihtimali daha düşük.

Yapılan çalışmada kedilerin, solunum damlacıkları yoluyla birbirlerine virüsü bulaştırabilecekleri ifade ediliyor. Araştırmacılar kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini, kedilerin gözlemlenmesi ile insanlarda virüsün ayırt edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.

DSÖ: Virüs İnsanlardan Hayvanlara Geçebilir

Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs salgınındaki rolünün ayrıntılı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, bu zamana kadarki ellerinde olan verilere dayanarak, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini kaydetti.

New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia’nın koronavirüs taşıyan hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık sibi bazı belirtiler gösterdiği gözlemlenmişti. Yapılan test sonucu kaplanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York'ta gerçekleşen bu vaka, insandan hayvana geçen ilk vaka olarak kaydedilmişti.