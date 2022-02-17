Kedinizin miyavlamalarının, cıvıltılarının ve mırlamalarının rastgele anlamsız sözler olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde tekrar düşünmeniz gerekebilir.

Aslında kedilerin çıkardığı tüm bu sesler size, dünyasıyla ve size karşı nasıl hissettiğiyle ilgili bilgi iletiyor. İyi haber şu ki, yakından dinlerseniz, kedinizin çıkardığı seslerin neyle ilgili olduğunu anlamaya başlayabilir ve bu farkındalığı lehinize kullanabilirsiniz.

Kediler kuşların yanındayken evcil hayvanlar arasında en geniş seslendirme yelpazesine sahiptir. En çok miyavlamaları, mırıltıları, tıslamaları ve hırlamaları ile bilinmesine rağmen, düzenli olarak çıkardıkları seslerin listesi bundan daha kapsamlıdır. Duruma bağlı olarak, kediniz, önemine göre her birinin birden fazla nüanslı varyasyonuyla birçok farklı ifade yapabilir. Bazıları memnuniyet ve rahatlığı yansıtırken bazıları endişe, korku ve hatta öfkeyi açığa vurur. Yine de hepsi, kedinizin duygusal ruh halinin göstergesidir.

Kedilerin miyavlama türleri ve anlamları:

Miyavlama

Mırlama

Cıvıldama

Gevezelik

Tıslama

Uluma

Kızgın kedi sesi

Çığlık

Hırıltı ve homurdanma

En sık duyulan kedi sesi: Miyavlama

Belki de en sık duyulan kedi sesidir. Yetişkin bir kedinin miyavlaması, diğer kedilerle değil, genellikle insanlarla iletişim kurmak için kullanılır. Annelerine ihtiyaç duyduklarında yavru kedilerin ilk kez ağzından çıkan bu çocuk sesi, vahşi kediler olgunlaştıkça kaybolur. Ancak evcil kediler kendilerini ebedi yavrumuz olarak görme eğiliminde olduklarından, bu sevimli seslendirmeyi yetişkin yaşamları boyunca sürdürürler. Genel olarak, miyavlayan bir kedi ilgi, yiyecek veya bir şeye erişim ister. Bazen ise bir kedinin miyavlaması sadece “eve hoş geldin” demesidir.

Bazen kedinin miyavlaması, yalnızlığı ve hatta hastalığı ifade edebilir. Daha yaşlı kediler, duyularının azalması veya eskisi kadar çevik olamama kaygısı nedeniyle genellikle daha fazla miyavlar. Daha genç kedilerde, miyav genellikle yalnızken veya açken ortaya çıkan sorgulayıcı bir "miyav" olarak kısaltılır. Ve miyavlama sıklığı, bir kedinin ruh halinin bir göstergesidir. Hızlı bir şekilde sürekli miyavlaması dikkat çekmek istediği anlamına gelebilir.

Daha uzun, daha hüzünlü şekilde miyavlaması ise endişe, sıkıntı veya bir şeye itirazı gösterebilir. Bu versiyonda, sanki "hadi, hadi" der gibi, genellikle daha gırtlaksı bir ses olacaktır. Ve aralıksız miyavlama, hastalık veya yaralanmayı gösterebilir; Bundan şüpheleniyorsanız, veterinere gitmeyi düşünebilirsiniz.

Keyifli ruh halinin göstergesi: Mırlama

Kedi seslerinin belki de en keyifli ve hipnotik olanı olan mırıltı, genellikle kediniz en iyi ruh halindeyken yaptığı yumuşak, derin, gırtlaktan gelen bir sestir. Kedinizi, kucağınıza yerleşirken nazikçe okşamak ise bu keyifli ruh halini ortaya çıkarmanın kesin bir yoludur.

Nadir durumlarda, kediniz bir şey yüzünden husursuz olduğunda mırlama meydana gelebilir. Bu, gergin bir şekilde bir şey için beklerken stresinizi azaltmak için şarkı söylemenize benzer. Bu “endişe mırıltısını” ayırt etmenin anahtarı vücut duruşudur. Eğer kedinizin kulakları geri döndüyse ve vücudu gergin görünüyorsa, mırlama sesi bir şey hakkında endişe duyduğunu gösterir.

Heyecanlı veya uyarıcı olabilir: Cıvıldama

Kedilerin yavruyken öğrendiği bu kuşa benzer cıvıldama sesleri, miyavlamadan biraz daha açıklayıcıdır. Başlangıçta anneleri tarafından yavru kedilere, dikkat etmelerini ve onu takip etmelerini söylemek için kullanılan bu ses, kedinizin bir şey hakkında dikkatli olmanızı istemesi sebebiyle size karşı söylediği bir şey de olabilir. Ayrıca bir kedi heyecanlı ve mutlu olduğunda da cıvıldama sesleri çıkarabilir.

Avlama içgüdüsünün sonucu: Gevezelik

Kedinizin pencereden bir serçeye veya ağaçtaki bir sincaba özlemle bakarken dişlerini gıcırdattığını duymuş olabilirsiniz. Bazen bir cıvıltı, gıcırtı veya hafif bir ağlamanın eşlik ettiği gevezeliğin, bir kedinin yırtıcı heyecanının ve ödülü alamamanın stresinin bir göstergesi olduğu düşünülür. Bazıları, gevezeliğin aslında bir kuş taklidi veya kemirgen çağrısı olduğunu iddia ediyor, ancak bu en iyi ihtimalle anekdot niteliğinde bir sestir. Çünkü kedilerin avlanma hünerleri sessizlik ve gizlilik içerisindeyken ortaya çıkar.

Tehdit edici unsurlar altındaysa bu sesi duyabilirsiniz: Tıslama

Bir kedinin tıslama amacını karıştırmak mümkün değil. Izgarada cızırdayan eti andıran bu ses, kedinizin kendisini tehdit altında hissettiği ve gerekirse savaşmaya hazır olduğu anlamına gelir. Kedinizle fazla samimi olan büyük, şapşal bir köpek, kesinlikle bir tıslama ve belki daha fazlasını ortaya çıkararak kedinizi kışkırtacaktır. Tehdit edici olan bu sesin yanı sıra, kemerli bir sırt, kabarık tüyler, seğiren kuyruk, düzleştirilmiş kulaklar ve açık ağız, vurmaya hazır dişler de dahil olmak üzere bir kedinin vücut dilinde bir sürü değişiklik ortaya çıkar. Tıslama, bir tükürme ile de meydana gelebilir. Kediniz bu yılan benzeri kılığa büründüğünde, geri çekilin ve algılanan tehdidi ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapın.

Tıslama, kedinin bireysel algısına ve rahatlık düzeyine çok bağlıdır. Bazı cana yakın, dışa dönük kediler neredeyse hiç tıslamayabilirken, daha utangaç, içine kapanık bir kedi bir durumdan memnun olmadığında ona başvuracaktır. Kötüye kullanılan, başıboş veya vahşi kedilerin, sosyal bir evcil hayvana göre “tıslama moduna” girme olasılığı çok daha yüksektir.

Kedinizin huzuru için neden yaptığını mutlaka bulmalısınız: Uluma

Bir miyavlamanın makul derecede mutlu sesinin aksine, uluma; endişe, rahatsızlık veya çiftleşme sorunlarını ifade eden daha uzun süreli bir iniltidir. Genellikle kediden kediye olan bir iletişimdir; "çiftleşmek istiyorum" veya "benim evime gelmeni istemiyorum" anlamına gelebilir. Ayrıca bir kedi kendini iyi hissetmediğinde, duyular veya bilişsel işlevler azaldığında veya çevresindeki bir şey (belki de yeni bir kedi) onun hoşuna gitmediğinde ortaya çıkabilir. Yeni bölgelere taşınan veya yeni bir eve kabul edilen kedilerde de görülebilirken bazı kediler sadece can sıkıntısından uluyabilir.

Kediniz sürekli olarak ulumaya başlarsa, hastalık belirtilerinin varlığını gözlemleyin ve veterinerinizle görüşün. Kedinizin bölgesini istila eden başka bir kedi olabilir. Bazı durumlarda, başıboş veya vahşi kedilerin tuzağa düşürülmesi, kısırlaştırılması ve yuva olabilecek bir eve kabul edilmesi gerekebilir. Kedinizin bol oyuncağı olduğundan ve sizden yeterince ilgi gördüğünden emin olun. Bazen bir uluma vakasını sona erdirmek için gereken tek şey, her gün fazladan bir oyun seansıdır.

Kızgınlık çağında en çok duyabileceğiniz ses: Kızgın Kedi Sesi

Kızgınlık çağındaki dişiler tarafından müstakbel eşlere seslenirken söylenen bu kısa, kederli, boş sesli uluma versiyonunda neredeyse ''ah'' sesine benzer bir ses çıkar. Bu sesin çıktığı sırada kısırlaştırılmamış dişi, büyük olasılıkla istediği erkek kedilerle bir araya gelmek için elinden geleni yapacaktır.

Bu sesi duyuyorsanız kediye yaklaşmamakta fayda var: Çığlık

Kısırlaştırılmamış dişi dışarıdaysa, yemek servisi bir erkeği çekecek ve bunun üzerine çiftleşme kesinlikle gerçekleşecektir. Erkek, boynunu ısırarak çiftleşme sürecini başlatırken lordoz denilen baş aşağı bir pozisyon alacaktır. Erkeğin tırtıklı penisi çıkarıldığında dişide acıya neden olur ve kan donduran bir çığlık atmasına neden olur. Kavganın ortasındaki kediler de çığlık atabilir. Bu ilkel çığlıklar genellikle uzun, uğursuz bir ulumanın ardından gelir ve genellikle can alıcı bir pençe darbesi veya bir ısırık ile sona erer.

Bölgesel tehdidin göstergesi: Hırıltı ve Homurdanma

Genellikle tıslamaya eşlik edecek şekilde, korku, öfke veya bölgesel tehdidin göstergesi olarak hırıltı veya homurdanma sesi ortaya çıkabilir. Kaplanlar ve aslanlar gibi daha büyük kedilerinkinden farklı olarak, evcil kedinin hırlaması veya homurdanması daha yüksek perdelidir ve bir uluma ile başlayabilir veya bitebilir. Genel olarak, başka bir kedi tarafından yakın bir tehlike altında olmadığı sürece, kediye yaklaşmayın. Hırlayan veya homurdanan bir kedi, kabarık tüyler, kemerli sırt gibi klasik savunmacı vücut duruşuna sahip olacaktır.