Kedi Bakımıyla İlgili Herkesin Bilmesi Gereken 10 Şey

Sıradışı tüylü dostlarımızdan biri olan kedileri hepimiz seviyoruz ama bakımları konusunda yeterli bilgiye sahip miyiz? İlk kez bir kedi sahiplenmeden önce kedi bakımı hakkında bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler var. Bu bilgiler ışığında bakarak ve onu çokça severek kedinizin çok daha mutlu ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Korkan ya da alerjisi olan ufak bir kesimi saymazsak neredeyse hepimiz kedileri çok severiz. Şüphesiz evde beraber yaşanacak en uyumlu hayvanlardan da biridir. Ancak sevgi, bir kediye bakmak için yeterli değil. İlk kez bir kedi sahiplenecekseniz kedi bakımı hakkında bazı önemli bilgilere hakim olmalısınız. Bu bilgiler kedinizin hem daha mutlu hem de çok daha sağlıklı olmasını sağlayacak.

Detaylara geçmeden önce sahiplenme kelimesini bilerek kullandığımızı hatırlatalım. Ticareti yapılan hayvanların büyük psikolojik rahatsızlıklar ve sağlık sorunları yaşadığını unutmayın. Zaten kafanızı nereye çevirseniz yardıma muhtaç bir kedi mutlaka görürsünüz, ne diye hayvana eziyet eden tüccarlara para veresiniz? Yeni kedi dostunuzu sahiplenmeden önce bilmeniz gereken bakım bilgilerini gelin daha yakından inceleyelim.

Kedi bakımı hakkında bilmeniz gerekenler temel bilgiler:

Her gün tüylerini tarayın.

Her zaman taze su içmesini sağlayın.

Fazladan kedi kumunuz olsun.

Kum dışına idrar yapıp yapmadığını kontrol edin.

Mutlaka tırmalama direği kullanması için eğitin.

Özel bir taşıyıcı kutunuz olsun.

Diş bakımını ihmal etmeyin.

Veterinerinizi iyi seçin.

Veteriner ziyaretleriniz düzenli olsun.

Kedinizi mutlaka kısırlaştırın.

Her gün tüylerini tarayın:

Kediler, özel dilleri sayesinde kendilerini temizler ve ölü tüylerini yutarlar. Ancak bu tüyleri daha sonra kusmak pek de hoş değildir. Bu nedenle özel bir tarak ile kedinizi her gün tarayın ve ölü tüyleri temizleyin. O yine keyif için yalansın. Tarama sırasında kedinizin vücudunu kontrol etme şansınız olur. Yarasını, ağrıyan noktasını ya da sıradışı başka bir şeyi ne kadar erken keşfederseniz o kadar iyi olur.

Her zaman taze su içmesini sağlayın:

Şöyle kocaman bir kaba su koyayım da günlerce içsin demek, kedinizin havayla temas etmiş ve kalitesi düşmüş su içmesi anlamına geliyor. Nasıl ki insanlar her seferinde yeni bir bardak su alıp içiyor, kediniz için de aynısını yapmalısınız. Bazı kediler eğilerek su içmeyi sevmeyebilir. Piyasada bulabileceğiniz farklı su çeşmelerini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Fazladan kedi kumunuz olsun:

Pek çok kişi kediler için yalnızca tek bir yere kum kutusu koymanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak pek çok uzman, fazladan bir tane kum kutusu koymanın daha iyi olduğunu söylüyor. Kumlarını sık sık temizlemeyi ve bu temizleme sırasında dışkılarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Pek çok sağlık sorununu bu şekilde erkenden tespit etmeniz mümkün.

Kum dışına idrar yapıp yapmadığını kontrol edin:

Kutudaki kum kirliyse çoğu kedi tuvaletini başka bir yere yapar. Ancak kum dışına idrar yapmanın tek nedeni bu değildir. Kedilerde görülen bazı idrar yolu enfeksiyonları sonucu bu tür davranışlar gözlemlenmiştir. Bu nedenle kedinizi azarlamadan önce bir veterinere göstermek daha doğru olacaktır.

Mutlaka tırmalama direği kullanması için eğitin:

Kediler, tırnaklarındaki ölü tabakaları yenilemek için bir yerleri tırmalamak zorundadır ama güzelim mobilyaları tırmalamak zorunda değillerdir. Kedinize seveceği bir tırmalama direği alın ve nasıl kullanacağını sabırla öğretin. Tırmalama direği hem onun tırnaklarına iyi gelecek hem de tırmalama sırasında garip hareketler yapacağı için kaslarına iyi gelecektir.

Özel bir taşıyıcı kutunuz olsun:

Dışarıda zaten kedinizi mutlaka taşıyıcı kutuda taşırsınız. Ancak pek çok kişi arabayla seyahat sırasında kedisini yan koltuğa bırakır ve öyle yola çıkar. Kedilerden bahsediyoruz; bunun ne kadar büyük bir risk olduğu bariz değil mi? Araçta kullanabileceğiniz özel bir taşıyıcı kutu alın ve onu alıştırarak kedinizin burada seyahat etmesini sağlayın.

Diş bakımını ihmal etmeyin:

Kedilerin diş sağlığı da en az insanlarınki kadar önemlidir. Bakım yapılmadığı takdirde diş eti hastalıkları ve çürük dişler oluşabilir. Hatta dişlerde bulunan bazı bakteriler kana karışarak pek çok farklı hastalığa neden olabilir. Gel gelelim kediler kolay kolay dişlerini fırçalatmazlar. Bu nedenle veterinerinizle görüşerek düzenli diş bakımı yaptırmanız gerekiyor.

Veterinerinizi iyi seçin:

Tüm veteriner hekimler benzer bir eğitim alıyor olsalar da her birinin farklı bir uzmanlık alanı vardır. Bu nedenle veteriner seçmeden önce iyi bir araştırma yapmalı ve uzun yıllar kediler üzerine çalışarak uzmanlaşmış bir veteriner seçmelisiniz. Böyle bir tercih herkes için en iyisi olacaktır.

Veteriner ziyaretleriniz düzenli olsun:

Kedinizde sıradışı bir durum gözlemlediğinizde mutlaka hemen veterinere gitmelisiniz. Ancak veterinere gitmek için mutlaka özel bir durum olmasını beklemeyin. Veterinerin de önereceği bir sıklıkta ziyaret planı oluşturun. Böylece kedinizin kilosu düzenli olarak takip edilir, aşıları düzenli olarak uygulanır ve diş temizliği düzenli olarak yapılır.

Kedinizi mutlaka kısırlaştırın:

Kısırlaştırma işlemi yalnızca kedilerin üremesini engellemez. Kısırlaştırma ile birlikte erkek ve dişilerde oluşacak rahim enfeksiyonları, yumurtalık kanserleri, meme tümörleri, testis kanseri ve prostat problemleri önlenmiş olur. Kısırlaştırma aynı zamanda erkeklerin gezinme ve bölge işaretleme dürtülerini de önler.

İlk kez bir kedi sahiplenmeden önce mutlaka bilmeniz gereken bazı kedi bakım bilgilerinden bahsettik ve konu hakkındaki detayları anlattık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Kedi bakımı konusunda en büyük yardımcınız veterinerler olacaktır.