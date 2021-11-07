Kedilere Neden Salam Vermemek Gerekir, Zararları Nelerdir?

Özellikle sokak kedileri neredeyse her zaman aç oldukları için pek çok besine hayır diyemez fakat bu durum onlara her şeyi vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz.

Sokakta yaşama tutunmaya çalışan kediler için aç-bitir salamlardan verme davranışı çok yaygın. Fiyatının uygun olması, kedilerin severek yemesi insanları buna teşvik ediyor olsa da aslında göründüğü kadar masum bir davranış değil.

Bu yiyeceklerin içeriğinde sıyrılmamış çürük et parçaları, kuyruk yağları, eklem yerleri, kıkırdaklar, ibikler, gagalar hatta kıl ve tüyler dahi bulunabiliyor. Çok çeşitli fabrikasyon işlem gören bu yiyecekler homojen olarak paketlenip marketlerde yerlerini alıyorlar.

Zararlı et ürünleri içeren salamların içerisinde yüksek oranda sodyum ve baharat bulunur.

Bu tip besinler kedilerin beslenme diyetine uygun değildir. Başta mide olmak üzere pek çok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca bu ürünlerin içerisinde bulunan nitrat nitritin uzun süreli tüketimde kanserojen etkisi vardır.

Salam vermek istiyorsanız içindekiler kısmındaki sodyum ve baharat değerlerine dikkat edebilirsiniz fakat düşük oranda bulmanız pek olası değildir. Bulsanız dahi sonuçta bu tip ürünler ısıl işlem gördükleri için de zararlıdır. Üstelik sadece kediler için değil sizin için de pek çok zararı bulunur.

Yavru kedilere salam verirken bir kez daha düşünmelisiniz.

Çünkü yetişkin kedilere göre çok daha hassastırlar. Diyetlerine daha fazla özen göstermek gerekir, aksi takdirde gelişimsel sorunlar ortaya çıkabilir. Büyüme döneminde oldukları için besin değeri düşük mamalar verilmemelidir. Bu tip yiyeceklerde yeterince protein, gerekli aminoasit bulunmaz.

Salam vb. yiyecekler kedilerde iç parazit artışına neden olur.

Bu zararlı parazitler iç organlara yerleşir ve buralarda beslenerek kedilerin hasta olmasına neden olur. Çiğ verildiği için parazit oluşma ihtimali daha da artacaktır. Ev kedileri düzenli aşılandığı için parazit sorunu görülmez fakat sokak kedilerinde ciddi sorunlara yol açacaktır.

Sadece salam değil sucuk, sosis gibi üçüncü sınıf işlenmiş etlerin de verilmemesi gerekiyor. Bunların yerine hemen hemen aynı fiyatta olan mamalardan alıp verebilirsiniz.

Şunu da hatırlatmak gerekiyor, market mamaları sürekli olarak verilmemelidir. Özellikle yaş mamalar devamlı verildiği takdirde kedilerin bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve mantar gibi hastalıklara çok kolay yakalanmaya başlarlar. Kuru mama onlar için çok daha sağlıklı bir seçenektir. Çok uygun bir seçeneğiniz yoksa ve kedi çok ciddi bir açlık çekiyorsa durumu idare etmek adına salam verebilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2