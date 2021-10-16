Kediler Hamle Yaparken Kıçlarını Neden Sallarlar?

Avına hamle yaparken korkutucu görünmesi gereken kediler, bu esnada kıçlarını kıpır kıpır salladıkları için asla korkutucu olamıyorlar. Peki onları bu kadar sevimli gösteren hareketin sebebi ne olabilir?

Ailemizin bir parçası olan minik dostlarımızla bütünleşen bu sevimli hareketi kediler genellikle oyun oynarken yapmayı sevseler de avlanma esnasında da yapabiliyorlar. Peki bu "büyük sırrın" nedeni acaba ne olabilir? Ne de olsa kedilerle ilgili gizemlerin ucu bucağı yok.

Bu meşhur hareketin kesin sebebi tam olarak bilinmiyor, popo sallama hareketi hakkında yine de uzmanların birkaç teorisi bulunuyor.

Arka patileri ile zemin arasındaki sabitlemeyi sağlamlaştırma amaçlı yaptıkları düşünülüyor. Bunun asıl nedeni ise sıçramalarını güçlendirme çabası.

Arka bacaklarıyla zemin arasında bir çekiş gücü yaratarak kendilerini bir noktaya çivi gibi sabitlerler ve patilerini kullanarak ok gibi fırlarlar. Nesillerdir genlerine aktarılan, odaklanma yeteneklerini gösteren evrimsel bir avantaj.

Bir diğer teori ise zeminin ne kadar güvenli olup olmadığıyla ilgili.

Ağırlıklarını arka patilerine vererek üzerinde bulundukları zeminin sıçramaya elverişli olup olmadığını anlamalarını sağladıkları da düşünülüyor.

Heyecan faktörü de uzmanların teorilerinden bir diğeri. Kediler, avlanmaktan çok hoşlanırlar ve bu esnada heyecan seviyeleri tavan yapar. Bu yüzden biraz kıpırdanmak, avlarına saldırmadan önce fazla enerjilerinin bir kısmını atmalarına yardımcı olur.

Ayrıca aerobik bir ısınma oluşturduğu için kediler için bir avantaj sağlıyor. Avının üzerine atlamadan önce kasları esnemiş olduğu için de bu kadar iyi avlanabiliyorlar.

Bu konuda henüz resmi bir çalışma yok fakat Londra'daki Royal Veterinary College'da evrimsel biyomekanik profesörü olan John Hutchinson'a göre en olası nedenler şimdilik bunlar.