Yalnızca birkaç kelime ile istediğiniz tarzda dijital sanat eserleri yaratan bir uygulama ile tanışmak ister misiniz? Wombo Dream isimli yapay zeka destekli uygulama, tam olarak bunu yapıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi kavramları duyduğumuzda aklımıza genelde akıllı insansı robotlar gelse de, artık bu ezbere bilgiden çok daha fazla anlam ifade ettiklerini biliyoruz. Kullandığımız sosya medya uygulamalarından e-ticaret platformlarına, oyunlardan sağlık hizmetlerine kadar ayatın her alanında yapay zekanın dokunuşları var.

Üstelik yapay zeka ve beraberinde makine öğrenimi geliştikçe, enteresan uygulamalar ve projeler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Örneğin haber niteliği taşıyan metinler yazan ya da bir sanatçının tüm eserlerini inceleyip 'öğrendikten' sonra onun gibi sanat eserleri üreten; hatta beste yapan yapay zekalar bile var. Bu kategoriden bir diğer makine öğrenimi örneği ise bir uygulama; Wombo Dream

Birkaç kelime, birkaç saniye içinde sanat eserine dönüşüyor:

Wombo Dream, makine öğrenimini kullanarak istediğiniz kelimeleri yazdıktan sonra onları yalnızca birkaç saniye içerisinde dijital bir görsel sanat eserine çeviriyor. Ortaya oldukça soyut ve etkileyici eserler çıkaran uygulama, bunu yaparken bir nevi 'araştırma' yaparak arama sonuçlarından elde edilen görüntüleri kullanıyor. Ortaya çıkan görüntüler, seçilen tarza ve girilen kelimelerin detayına/tutarlılığına göre değişiyor.

Wombo Dream nasıl kullanılıyor?