Kemoterapi ve Fototerapiyi Birleştiren Kanser İlacı Yapıldı

Bilim insanları kemoterapi ve fototerapiyi birleştirerek etkili bir kanser ilacı geliştirmeyi başardı. Yeni ilaç, yaygın olarak kullanılan iki tedavi yöntemine göre etkili sonuçlar gösterdi.

Ne yazık ki günümüzde kanseri bitirmenin kesin bir yolu yok. Doktorlar radyasyondan kimyasal ilaçlara ve fototerapiye kadar her şeyi denemelerine rağmen etkili bir çözüm bulamadılar. Yeni bir çalışma, kemoterapi ve fototerapiyi tek bir ilaçta birleştirerek umut verici sonuçlar elde etti.

Kemoterapi tedavisinde vücuda kanserli hücrelerle savaşması için ilaç veriliyor ve bu yöntemde en yaygın kullanılan ilaçlardan biri sisplatin olarak biliniyor. Bu ilaç, tümör hücrelerinin DNA'sına bağlanarak kanser hücreleri öldürme amacı taşıyor.

Diğer yandan fotodinamik terapi (PDT) ise tümöre metal bir kompleks ekleyerek, vücudu lazer ışığına maruz bırakıyor. Böylece kompleksin, hücrelerle reaksiyona giren ve kanserli hücreleri yok ettiği bilinen reaktif oksijen türleri oluşturması sağlanıyor.

Paris Sciences et Lettres (PSL) Üniversitesi ve İbrani Üniversitesi'nden araştırmacılar iki yöntemi Ru-Pt olarak adlandırdıkları tek bir ilaçta birleştirdiler. Kemoterapi bileşeni, sisplatinin etkilerini arttıran başka bir kimyasal olan fenilbütirat ile birleşiyor. PDT kısmı ise rutenyum (II) metal kompleksinden oluşuyor.

İki bileşenin, birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmemesi için dikkatlice tasarlanmış moleküler bir ayırıcı kullanıldı. İlaç, tümörün bulunduğu yere ulaştığında, kimyasal kısmı oradaki koşullar tarafından aktive edilirken, PDT kısmını etkinleştirmek için bölgeye koyu kırmızı dalga boyuna sahip bir lazer ışığı yansıtılıyor.

Ekip, tedaviyi sağlıklı hücreler ve kanser hücreleri üzerinde test etti ve Ru-Pt'nin her iki tedaviden daha fazla kanser hücresini yok edebildiğini buldu. İlaç, dirençli kanser hücreleri üzerinde etkili oldu ve 10 kat daha fazla kanser hücresi yok etti. Kanser ilacı sadece laboratuvardaki hücreler üzerinde test edildi ve insanlarda test edilerek kullanılabilmesi uzun bir süreç olacak.