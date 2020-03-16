Corona Virüsü Aşısının İnsan Üzerindeki Testleri Başlıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilerek geliştirilen bir aşı bugün insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak. Araştırmacılar, yapacakları test ile aşının yan etkilerini saptamaya çalışacak.

ABD'li bir hükümet yetkilisine göre corona virüsü aşısının insanlar üzerinde test edilmesine yönelik bir klinik çalışmalar bugün başlayacak. İlk katılımcılara corona virüsü aşısının yan etkilerinin tespit edilmesi için aşı enjekte edilecek.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen aşının testi, Seattle'daki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde 45 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılacak. Testte katılımcılara virüs bulaşma riskinin bulunmadığı ve aşının sadece yan etkilerin incelenmesi için yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, testler iyi gitse bile corona virüsü salgınına yakalanan hastalarda kullanılabilecek aşının geliştirilmesinin 1 yıldan uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu arada dünya çapında birçok ilaç şirketi şu anda corona virüsü için aşı geliştirmeye çalışıyor.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bir ekip geçen ay bir aşı geliştirdiklerini ve hayvanlar üzerinde test etmeye başladıklarını açıkladı. Üniversitenin kimya ve moleküler biyoloji bilimleri müdürü Profesör Paul Young, 20 kişilik ekibin süreci hızlandırmak gece gündüz çalıştığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şu ana kadar dünyada 156 binden fazla kişi corona virüsüne yakalandı ve salgın nedeniyle 5 bin 800 kişi hayatını kaybetti.