Poparazzi, kendi fotoğraflarınız yerine arkadaşlarınızın fotoğralarını paylaştığınız ve takipçi sayınızın hiçbir anlam ifade etmediği bir uygulama. App Store'da birinci sıraya yerleşen uygulama şimdilik yalnızca iOS için yayınlanmış olsa da yakında Android'e de gelecek.

Poparazzi, ne yaptığınızdan çok arkadaşlarınızın ne yaptığıyla ilgilenen bir uygulama. Bu bağlamda Instagram’ın zıttı desek hatalı olmayız. Beğeni, yorum ve takip gibi insanı yarışa sokan faktörlerden de uzak bir sosyal medya uygulaması olan Poparazzi’nin amacı arkadaşlarınızla veya yakınlarınızla eğlenmenizi sağlamak.

Uygulama, yeni olmasına rağmen App Store’da en çok indirilenler listesine girmeyi başardı. Detayına girmeden uygulamanın işleyişinden bahsetmemiz gerekirse, bir fotoğraf yüklediğinizde size fotoğraftaki kişinin kim olduğu soruluyor. Karşılığında yazacağınız ismin de bir Poparazzi hesabı olması gerekiyor. Bu sayede kendi fotoğrafınızı paylaşmanız engellenmiş oluyor. Bu önlemin o kadar da sıkı olduğunu söyleyemeyiz fakat uygulamanın amacına hizmet ediyor.

Poparazzi

Uygulamada takipçi sayısı gösterilmiyor ve fotoğraflara da emojilerle tepki verilebiliyor. Bununla da amacın sadece eğlence olduğu vurgulanmak isteniyor. Uygulama, fotoğraf düzenlemenize de izin vermiyor. Onun yerine çektiğiniz fotoğrafı paylaşıp içinde bulunduğunuz ana geri dönmenizi istiyor.

Uygulamanın birkaç pürüz yaratan özelliği de yok değil. Adres defterinizi uygulamaya aktarmak istediğinizde, sevmediğiniz veya takip etmek istemediğiniz insanları seçip çıkarma şansınız olmuyor. Onun yerine uygulama, adres defterinden alınan kişileri direkt takip ediyor. Fotoğraflarınızı kimlerin görüp kimlerin görmediği hakkında da yetersiz bilgi bulunuyor. Tabii bu uygulamanın yeni olduğunu ve bu ufak sorunların her an çözülebileceğini de belirtmemiz gerekir.

Sosyal medya uygulamalarını kullanırken sağlığımız için vaktimizi iyi yönetmemiz gerekir. Bunu yaparken de o sosyal medya uygulamasını kullanırken vaktimizi neye harcadığımızı bilmemiz gerekir. Instagram’da saatlerce gereksiz vakit geçirmek elbette hem fiziksel hem de mental sağlığımız için iyi değildir.

Fakat yakaladığınız anı paylaşıp, takipçi sayısı ya da gelecek olan iyi veya kötü yorumlarla ilgilenmenize izin vermeyen ve amacı sayesinde görünüşünüz hakkında iyi ya da kötü düşünceler içine girmenizi engelleyen Poparazzi, halihazırda kullanılan sosyal medya uygulamalarında geçirilen vakitlerin yeniden düşünülmesini sağlayabilir.