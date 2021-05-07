Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenleri için yeni bir kılavuz yayınladı. Söz konusu kılavuz, sosyal medya paylaşımlarında gizli reklam yapmayı yasaklarken, reklam olduğu bilgisinin açıkça ifade edilmesini zorunlu kılıyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenleri ya da bir diğer deyiş ile influencerlar için yeni bir düzenleme yayınladı. "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" adıyla yayınlanan düzenleme, sosyal medya fenomenlerinin reklam verenden maddi kazanç ve ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet sağlandığı durumlar hakkında önemli kısıtlamalar getiriyor.

Söz konusu kılavuza göre sosyal medya fenomenleri, reklam verenden maddi kazanç ve ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet aldığı takdirde yapmış olduğu paylaşımlarda "Bu ürünleri reklam verenden hediye olarak aldım", "ürünleri bana gönderdiği için reklam verene teşekkürler" gibi ifadelere yer vererek reklam veren ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini açık bir şekilde ifade etmek zorunda olacak.

Sosyal medya paylaşımlarında reklam olduğu açıkça dile getirilecek

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kılavuzun amacını, "sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek" şeklinde açıklarken; kimlere yönelik olduğunu ise "sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile ticari uygulamayı kapsar" şeklinde belirtiyor.

Kılavuz, video paylaşımlar ile ilgili olarak, "YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir" derken; bu ifadelere örnek olarak şunları gösteriyor:

“Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”

“Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”

“[Reklam veren]’in destekleri ile.”

“Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

“Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

Fotoğraf ya da metin paylaşımlarıyla ilgili olarak "Instagram, Facebook, Twitter gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında paylaşılan fotoğrafın ve/veya mesajın içinde ya da altında veya açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilir" diyen kılavuz, örnek olarak şunları gösteriyor:

#Reklam

#Reklam/Tanıtım

#Sponsor

#İşbirliği

#Ortaklık

“@[Reklam veren] ile işbirliği”

“@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”

“@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Podcast yayınlarını da es geçmeyen kılavuz, "Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir" diyor ve örnek açıklama olarak şunları gösteriyor:

“Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”

“Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”

“[Reklam veren]’in destekleri ile.”

“Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

Son olarak içeriklerin sınırlı süreliğine yayında kaldığı uydulamalarla ilgili olarak, "Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilir" diyen kılavuz, bu konudaki örnekleri de şu şekilde sıralıyor:

#Reklam

#Reklam/Tanıtım

#Sponsor

#İşbirliği

#Ortaklık

“@[Reklam veren] ile işbirliği”

“@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”

“@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz'a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.