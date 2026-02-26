Tümü Webekno
Kendisiyle Konuşabileceğiniz, Dünyanın İlk Giyilebilir Cihazı: Luna Ring Gen 2

Luna'nın Ring Gen 2 modeline güncelleme ile getirdiği yeni Luna Voice teknolojisi sayesinde yüzüğünüzle doğrudan konuşabiliyorsunuz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Giyilebilir teknoloji dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Kişisel sağlık teknolojileri şirketi Luna, Ring Gen 2'yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Bugün ise Luna Ring Gen 2'ye önemli bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte giyilebilir cihazlar artık sadece verilerinizi ölçmüyor, aynı zamanda sizinle konuşuyor.

Akıllı saatler ve yüzükler bugüne kadar uykumuzu, stres seviyemizi ve günlük aktivitelerimizi takip edebiliyordu ancak ilk kez bir giyilebilir cihazla doğrudan konuşabiliyoruz.

Luna Ring Gen 2 artık neler yapabiliyor?

Luna Ring Gen 2’ye gelen bu güncellemenin en dikkat çeken özelliği Luna Voice teknolojisi. Bu özellik sayesinde yüzüğe şunları söyleyebiliyorsunuz:

  • “Kahve içtim.”
  • “Takviye aldım.”
  • “Yemeğimi yedim.”
  • “Koşuya çıktım.”

Yüzük, parmağınızdan topladığı biyometrik verileri söylediklerinizle eşleştiriyor. Böylece verileriniz çok daha doğru ve bağlamsal hâle geliyor. Üstelik sağlık durumunuzla ilgili sorular sorduğunuzda, yanıtı telefonunuz ya da kulaklığınız üzerinden alabiliyorsunuz.

Bu sistem, Luna’nın yapay zekâ motoru LifeOS ile çalışıyor. Siri ile uyumlu olan sistem, Google’ın Gemini altyapısından güç alıyor.

Ekran da yok abonelik de

Luna’nın CES 2026’da tanıttığı bileklik modeli Luna Band henüz satışta olmasa da konuşma özelliğine sahip Luna Ring Gen 2 kullanıcılarla buluşmuş durumda. Fiyat etiketi ise globalde 329 dolar olarak belirlenmiş.

Dahası, piyasadaki pek çok rakibinin aksine Luna Ring için aylık abonelik ücreti ödenmiyor. Bu da cihazı rakiplerinden ayıran en güçlü kozlardan biri.

Gelecekte birçok giyilebilir teknoloji üreticisinin cihazlarına ses ve konuşma teknolojisi eklemesini bekliyoruz ama bu alanda Luna ilk atılımı yapan marka olmuş durumda.

