Hem Kurutma Hem Çamaşır Makinesi Olarak Çalışan Harika Özelliklere Sahip Roborock Z1 Ultra Tanıtıldı

Roborock, hem çamaşır hem de kurutma makinesi olarak görev yapan yeni amiral gemisi modeli Z1 Ultra'yı tanıttı.

Dünyanın en önde gelen robot süpürge markalarından biri olan Roborock, farklı türden ev aletleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, hem kurutma hem de çamaşır makinesi olarak görev gören Z1 Ultra cihazını Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Şirketin amiral gemisi çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak kaşrımıza çıkan Z1 Ultra modeli, kendi geliştirdiği “Süper Hidroliz” isimli teknolojiyle geliyor ve herkesin evinde isteyeceği özelliklerle donatılıyor.

Roborock Z1 Ultra neler sunuyor?

Cihaz, Süper Hidroliz teknolojisini kullanarak, elektrolize su ve atomizasyon yoluyla su moleküllerini iyonlara ve mikro kabarcıklara ayırıyor. Bu yaklaşım, kimyasal kalıntı bırakmadan lekeleri çıkarıyor ve kumaşları sterilize ediyor.

Makine; deterjanı, suyu ve havayı önceden karıştırarak kumaşın derinliklerine nüfuz eden yoğun bir köpük oluşturan FineFoam 2.0 özelliğine de sahip. Roborock, 1,34'lük yüksek bir yıkama performansı oranı elde ettiğini ve kan, yağ ve mürekkep gibi yaygın lekeleri çıkardığını da eklemiş. Tüm su sıcaklıklarında çalışan tam kapsamlı bir sterilizasyon sistemiyle birlikte gelen cihaz, UV destekli çift sterilizasyon ve antibakteriyel tambur kaplaması ile %99,99 sterilizasyon verimliliği sağlıyor. Ayrıca 95°C yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme modu ve 15 dakikalık hızlı kendi kendini temizleme seçeneğine de sahip.

Z1 Ultra, yün, ipek ve keten gibi hassas kumaşlar için ideal olan, düşük sıcaklıkta nazik kurutma sağlayan Zeo-cycle moleküler elek sistemi, 20 dakikalık bir döngüde kırışıklıkları gideren ve bakteri, akarlar ve kokuları ortadan kaldıra SteamEase 2.0 teknolojisi, 12 kg yıkama, 7 kg kurutma kapasitesi, akıllı deterjan dağıtımı, uygulamadan kontrol desteği de diğer özellikleri arasında. Makinenin fiyatı 916 dolar olarak açıklandı.