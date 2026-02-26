Tümü Webekno
Paen sırt çantasında indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Hem Kurutma Hem Çamaşır Makinesi Olarak Çalışan Harika Özelliklere Sahip Roborock Z1 Ultra Tanıtıldı

Roborock, hem çamaşır hem de kurutma makinesi olarak görev yapan yeni amiral gemisi modeli Z1 Ultra'yı tanıttı.

Hem Kurutma Hem Çamaşır Makinesi Olarak Çalışan Harika Özelliklere Sahip Roborock Z1 Ultra Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen robot süpürge markalarından biri olan Roborock, farklı türden ev aletleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, hem kurutma hem de çamaşır makinesi olarak görev gören Z1 Ultra cihazını Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Şirketin amiral gemisi çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak kaşrımıza çıkan Z1 Ultra modeli, kendi geliştirdiği “Süper Hidroliz” isimli teknolojiyle geliyor ve herkesin evinde isteyeceği özelliklerle donatılıyor.

Roborock Z1 Ultra neler sunuyor?

rob1

Cihaz, Süper Hidroliz teknolojisini kullanarak, elektrolize su ve atomizasyon yoluyla su moleküllerini iyonlara ve mikro kabarcıklara ayırıyor. Bu yaklaşım, kimyasal kalıntı bırakmadan lekeleri çıkarıyor ve kumaşları sterilize ediyor.

Makine; deterjanı, suyu ve havayı önceden karıştırarak kumaşın derinliklerine nüfuz eden yoğun bir köpük oluşturan FineFoam 2.0 özelliğine de sahip. Roborock, 1,34'lük yüksek bir yıkama performansı oranı elde ettiğini ve kan, yağ ve mürekkep gibi yaygın lekeleri çıkardığını da eklemiş. Tüm su sıcaklıklarında çalışan tam kapsamlı bir sterilizasyon sistemiyle birlikte gelen cihaz, UV destekli çift sterilizasyon ve antibakteriyel tambur kaplaması ile %99,99 sterilizasyon verimliliği sağlıyor. Ayrıca 95°C yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme modu ve 15 dakikalık hızlı kendi kendini temizleme seçeneğine de sahip.

Z1 Ultra, yün, ipek ve keten gibi hassas kumaşlar için ideal olan, düşük sıcaklıkta nazik kurutma sağlayan Zeo-cycle moleküler elek sistemi, 20 dakikalık bir döngüde kırışıklıkları gideren ve bakteri, akarlar ve kokuları ortadan kaldıra SteamEase 2.0 teknolojisi, 12 kg yıkama, 7 kg kurutma kapasitesi, akıllı deterjan dağıtımı, uygulamadan kontrol desteği de diğer özellikleri arasında. Makinenin fiyatı 916 dolar olarak açıklandı.

Herkesin Evinde İsteyeceği 35.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge Roborock P20 Max Tanıtıldı Herkesin Evinde İsteyeceği 35.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge Roborock P20 Max Tanıtıldı
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com