KEP Sistemi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan resmi e-posta hizmeti KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta sistemi sayesinde artık resmi işlemler için e-posta gönderebilir ve bu e-postaları resmi işlemlerde delil olarak kullanabilirsiniz. KEP nedir, nasıl alınır, ne amaçla kullanılır tüm detaylarıyla anlattık.

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte tüm işlemlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirebilir olduk. Her şey dijital dünya ile entegre olmuşken resmi işlemler için hala kağıt kalem kullanmak pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta sistemi sayesinde resmi işlemleri de e-posta ile gerçekleştirmek mümkün hale geldi.

E-posta sistemi uzun yıllardır kullanılıyor olsa da devletler nezdinde resmi işlemler için delil niteliği taşımıyordu. KEP sistemi sayesinde artık gönderdiğimiz ve aldığımız e-postalar resmen geçerli birer belge, delil olarak kabul edilebilir hale geldi. KEP sistemi nedir, nasıl alınır, ne amaçla kullanılır gelin yakından inceleyelim ve bu yeni sistemin sunduğu özellikleri görelim.

KEP nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta sistemi, bildiğimiz anlamdaki e-posta gibi çalışan ancak bu e-postaları kaydederek birer kanıt niteliğinde saklayan bir e-posta hizmetidir. KEP ile resmi yazışmalar yapabilirsiniz. Bu yazışmalar, uluslararası standartlar çerçevesinde kaydedilir ve saklanır.

KEP ile e-posta arasındaki fark nedir?

Mektup ile resmi evrak arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. KEP ile gönderilen e-postalar, resmi nitelik taşırlar. E-postadan farklı olarak KEP, kanuni olarak daha çok delil barındırır. E-posta ile ilgili ispat zorunluluğu göndericiye aitken KEP, bu ispatı kendi yapısında taşımaktadır.

E-posta üzerinde kayıtlı olan tarih ve saat bilgisi, e-posta gönderdiğiniz cihazın tarih ve saat bilgisini taşırken KEP, gerçek zamanlı tarih ve saat kaydı oluşturur. E-postalarınızı bir delil olarak kullanmak istediğiniz zaman içerikler üzerinde oynama yapılıp yapılmadığının tespiti zordur ancak KEP, e-posta içeriklerini doğrulamaktadır.

KEP ile hangi deliller oluşturuluyor?

KEP üzerinden gönderilen bir e-postanın görünen gönderici tarafından gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, alıcıya ne zaman ulaştığı, alıcının söz konusu e-postayı okuyup okumadığı gibi bilgiler kaydedilir ve bu e-postalar silinse bile gerekli durumlarda KEP sistemi üzerinden yeniden erişilebilir.

KEP sistemi üzerinden gönderilen e-postalar gönderici teyidine, alıcı teyidine, içeriğin değiştirilmediği teyidine, gönderim zamanı ve alım zamanı teyidine sahiptirler. PTT güvencesi ile kaydedilen bu bilgiler, resmi işlemler için delil niteliği taşımaktadırlar.

KEP sistemi hangi avantajları sunuyor?

KEP sistemi üzerinden e-posta gönderdiğiniz zaman kağıttan, arşivden, zamandan tasarruf edersiniz. İşlem maliyetleri azalır, resmi işlemlerin uygulama süreci kısalır, ticari faaliyetler çok daha hızlı yürütülür ve yapılan tasarruflar sayesinde çevrenin korunması sağlanır.

KEP hesabı nasıl alınır?

Adım #1: Buradan PTT KEP Online sayfasını açın.

Buradan PTT KEP Online sayfasını açın. Adım #2: TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek giriş yapın.

TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek giriş yapın. Adım #3: Ön başvuru için kayıt yapacağınız kişiyi seçin. Gerçek kişi, tüzel kişi, kamu kurumu ve diğer tüzel kişi adına ön başvuru yapabilirsiniz.

Ön başvuru için kayıt yapacağınız kişiyi seçin. Adım #4: Yetkili kişi bilgilerini girin.

Yetkili kişi bilgilerini girin. Adım #5: Adres bilgilerini girin.

Adres bilgilerini girin. Adım #6: İletişim bilgilerini girin.

İletişim bilgilerini girin. Adım #7: KEP hesap adresini belirleyin.

KEP hesap adresini belirleyin. Adım #8: Kullanım şeklini seçin.

Kullanım şeklini seçin. Adım #9: Alternatif bilgi edinme kanallarını düzenleyin.

Alternatif bilgi edinme kanallarını düzenleyin. Adım #10: Paket seçimini yapın.

Paket seçimini yapın. Adım #11: Posta kutusu alanını seçin.

Posta kutusu alanını seçin. Adım #12: Ek hizmet ve diğer paket seçimlerini yapın.

Ek hizmet ve diğer paket seçimlerini yapın. Adım #13: KEP Rehberi tercihlerinizi belirleyin.

KEP Rehberi tercihlerinizi belirleyin. Adım #14: Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylayın.

Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylayın. Adım #15: Ön Başvuru Yap butonuna tıklayın.

Ön Başvuru Yap butonuna tıklayın. Adım #16: KEP ön başvuru işlemi tamamlandı.

KEP ön başvuru işlemi tamamlandı. Adım #17: Gerekli belgeleri temin ederek en yakın PTT şubesinden KEP hesabınızı alabilirsiniz.

Gerekli belgeleri temin ederek en yakın PTT şubesinden KEP hesabınızı alabilirsiniz. Adım #18: İşlem tamam.

KEP sistemini kullanırken gerekli olan KEP hesabınızı almak için öncelikle yukarıdaki adımları izleyerek ön başvuru yapmanız gerekiyor. Ön başvuru sırasında istenilen tüm bilgileri güncel ve eksiksiz olarak girdiğinizden emin olun.

KEP ön başvuru işlemini tamamladıktan sonra en yakın PTT şubesine buradaki gerekli belgeleri temin ederek gitmelisiniz. KEP hesabının oluşturulması için yetkili kişinin ıslak imzası gerekmektedir. Son işlemleri de tamamladıktan sonra artık KEP sistemini kullanabilirsiniz.

KEP kullanım ücreti ne kadar?

KEP sistemi kullanım ücreti; kişinin seçtiği pakete, posta kutusu alanına ve diğer ek hizmetlere göre değişiklik göstermektedir. Standart kullanım paketini seçmek zorunlu olsa da diğer ek paketler ve ek hizmetler KEP sistemini kullanacak kişiye göre tercih edilebilir.

KEP 1 yıllık kullanım paketi 55 TL’den başlıyor.

Posta kullanım alanı 100 MB ücretsiz, 250 MB 50 TL’den başlıyor.

1 yıllık gönderi paketleri 57.5 TL’den başlıyor.

1 yıllık e-yazışma paketleri 57.5 TL’den başlıyor.

1 yıllık SMS paketleri 9 TL’den başlıyor.

1 yıllık virüs tarama hizmeti şimdilik ücretsiz.

PTT Genel Müdürlüğü’nün resmi e-posta hizmeti olan KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti nedir, nasıl alınır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu yeni sistem hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. KEP sistemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.