3 Yıldızın Yörüngesinde Dönen Gezegen Keşfedilmiş Olabilir

Atacama Çölü'ndeki gelişmiş radyo teleskoplarını kullanan araştırmacılar, 3 yıldızın yörüngesinde hareket eden ve yüzük şeklinde olan üçlü toz kütlesi gördü. Bunun ardından kapsamlı bir model oluşturan ekip, bu yüzüklerin en iç kısmında bir gezegen olabileceğini keşfetti.

Sonsuz uzay, zamanla ortaya çıkardığımız gezegenleri, yıldızları, uzaktan bakıldığında adeta göz şöleni yaratan olayları ve daha niceleriyle bizleri her zaman şaşırtmayı başarıyor. Şimdiyse yine alışılmadık bir olayla gündemimizde. Bilgilere göre astronomlar, 3 yıldızın yörüngesinde bulunan bir gezegen keşfetmiş olabilir.

GW Ori adlı yıldız sisteminde bulunan söz konusu keşifle birlikte GW Ori’de Jüpiter büyüklüğünde bir gaz devinin olduğu düşünülüyor. Eğer söz konusu keşif tam olarak netlik kazanırsa astronomi dünyasında bizim için bir ilk olarak tarihe geçecek.

Gezegenin kendisi görünmüyor:

Atacama Çölü’ndeki güçlü radyo teleskoplarıyla araştırma yapan ekip, başta GW Ori’deki disk şeklinde bulunan üç toz topluluğunu inceledi. Gezegenlerin oluşumu için oldukça kritik olan bu disklerin arasında oldukça farklı görünen ve dikkat çekici bir boşluk bulundu.

Başta, bu boşluğun sebebinin, 3 yıldızın sağladığı yer çekimi tork gücü olduğu düşünülüyordu fakat GW Ori’nin kapsamlı bir modeli oluşturulunca bu boşluğun bir ya da birden fazla devasa gezegen olabileceği görüldü. Çalışmanın baş yazarı Jeremy Smallwood, Jüpiter gibi gaz devlerinin bir yıldız sisteminde oluşacak ilk gezegenler olacağını söyledi.

Gezegenin nasıl göründüğü ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor fakat gerçekten de öyleyse 3 yıldızın yörüngesinde dönen ilk gezegen olacağı açık. Önümüzdeki aylardaki teleskop çalışmalarıyla bu durumun da iyice netleşmesi bekleniyor.

“O gezegende olsak 3 Güneş mi görecektik?” diye düşünebilirsiniz. Bu sorunun cevabı teknik olarak evet fakat pratikte hayır. Çünkü merkezde bulunan iki yıldız birbirleriyle oldukça yakın olduklarından tek bir yıldız gibi görünüyorlar. Üçüncü ise onların etrafında hızlıca hareket ediyor.