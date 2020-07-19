KFC Laboratuvarda Yapılmış İlk Nugget’lar Üstünde Çalışıyor

ABD merkezli fast food zinciri KFC, paylaştığı yeni duyuruda dünyanın ilk laboratuvar ortamında üretilmiş nugget’ları üzerine çalıştıklarını açıkladı. Şirket, bu yolda Rus 3 boyutlu baskı şirketi 3D Bioprinting Solutions ile çalıştıklarını belirtti.

Son zamanlarda teknolojinin de daha fazla kullanım amacına yönelik imkanlar sunmaya başlamasıyla gıda sektöründe önemli gelişmeler görüyor ve duyuyoruz. İşte bu gelişmelerden birisi de bugün ABD merkezli fast food zinciri KFC tarafından resmen duyuruldu.

Dev gıda zinciri KFC, yaptığı duyuruda ‘geleceğin restoranı’ konseptinin bir parçası olarak dünyanın ilk laboratuvar ortamında üretilmiş tavuk nugget’larını üretmeye çalıştığını açıkladı. Şirket, bunu yapabilmek için Rusya’nın ünlü üç boyutlu baskı şirketin 3D Bioprinting Solutions’la çalıştıklarını belirtti.

Nugget'lar, üç boyutlu olarak yazdırılacak:

Birlikte laboratuvar ortamında gerçeğini aratmayacak bir nugget üretmeye çalışan 3D Bioprinting Solutions ve KFC, bu tavuğu ciddi anlamda ‘yazdıracaklar’. Rus baskı şirketi bu süreç için tavuk hücreleri kullanarak doğal tavuğun tadını ve dokusunu yakalamaya çalışırken KFC, kendi imza tadını bu nugget’ta da yakalayabilmek için Rus şirkete baharat ve diğer tüm malzemeleri tedarik edecek.

Laboratuvar ortamında geliştirilen et bize birçok avantaj sunuyor. Bu teknoloji başarıyla geliştirilirse doğaya verilen zarar ciddi oranda düşecek ve aynı zamanda şu anda gereken kaynaktan çok daha az kaynak gerekecek. KFC’nin açıklamasına göre bu teknoloji, şu anda gerekenden 100 kat daha az arazi istiyor ve sera gazı emisyonunu %25 oranında azaltıyor.

Biyolojik olarak basılan etin aynı zamanda KFC gibi diğer gıda zincirlerine de katkısı olacak. Bu teknoloji sayesinde gıda tedariki çok daha istikrarlı bir hale gelecek. Tüm bunların yanı sıra hayvanlara zarar verilmesi gibi etik anlamda tartışılan bir sürecin de sonuna yavaş yavaş yaklaşılacak.

KFC, paylaştığı duyuruda biyolojik olarak basılan nugget’ların bu sonbahar aylarında Moskova’da son test aşamasına gireceğini açıkladı. Şirket, bu süreçte nasıl bir tekniğin kullanıldığını anlatmasa da neden 3D Bioprinting Solutions’ı seçtiklerini ‘piyasada hayvan hücrelerinden bu kadar karmaşık ürünlerin çıkarılmasını sağlayan başka bir metot yok’ cümlesiyle aktardı.