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KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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KGM SsangYong Eylül 2026 döneminde SUV, pick-up ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte KGM'nin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

SsangYong, Eylül 2026 döneminde Türkiye'de Musso EV, Actyon, Yeni Musso Grand, Torres EVX, Musso Grand, Torres ve Korando modellerini satışa sunuyor.

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Yeni bir KGM SsangYong satın almayı düşünenler için liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel indirimler, kredi seçenekleri ve satın alma kampanyaları da karar sürecinde önemli rol oynuyor. Peki KGM SsangYong Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi KGM modellerinde kampanya var? İşte KGM Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
KGM Torres EVX

KGM Torres EVX

KGM (SsangYong) Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı
Musso Grand 2.065.000 TL -
Korando 2.375.000 TL -
Musso EV 2.454.874 TL -
Torres EVX 2.474.830 TL -
Torres 2.935.000 TL -
Actyon 3.550.000 TL -

SsangYong Musso Grand 4x4 Kampanyası: 1.500.000 TL'ye %0 Faiz

SsangYong, 2025 model Musso Grand 4x4 için ticari müşterilere yönelik kredi kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında aracın 1.500.000 TL'lik kısmı için 24 ay vadeli %0 faizli finansman imkanı bulunuyor. Kampanya stoklarla sınırlı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli.

SsangYong Musso EV Kredi Kampanyası: 500.000 TL'ye %0 Faiz

Musso EV için de ticari müşterilere yönelik kredi kampanyası bulunuyor. Resmi kampanya koşullarında 500.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli finansman seçeneği sunulurken, alternatif olarak 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,50 faizli finansman seçeneği de yer alıyor. İki seçenek aynı anda kullanılamıyor.

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