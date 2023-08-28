Kia, yeni elektrikli kompakt SUV modeli EV5'i duyurdu. Ekim ayında küresel lansman yapacak otomobil, fütüristik tasarım sevenlerin kalplerini çalmaya aday.

Güney Koreli otomobil devi Kia, bugün düzenlediği bir etkinlikte "EV5" olarak isimlendirdiği yeni otomobilini duyurdu. Duyurdu diyoruz çünkü şirket, araçla ilgili tüm detayları açıklamadı. Şirket, ekim ayında düzenleyeceği küresel lansmanda Kia EV5'e dair tüm bilinmezleri açıklayacağını belirtti. Peki mevcut açıklamalara göre Kia EV5, tüketicilere neler vadedecek?

Bir kompakt SUV olarak karşımıza çıkan Kia EV5, etkileyici bir tasarım dili benimsiyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında incecik şerit LED aydınlatmalar görüyoruz. Bu aydınlatma, elektrikli otomobilin kapalı ızgara tasarımıyla eşsiz bir uyum içerisinde. Gövdeye gömülü kapı kolları ile çift renkli jant tasarımı, araçta dikkatimizi çeken diğer tasarım detayları arasında.

Karşınızda Kia EV5

Aracın ön kısmındaki etkileyici tasarım, arka kısımda da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; şerit LED stoplar arka kısımda da bizleri karşılıyor. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan stoplar, orta kısımda iki boyutlu Kia logosunun çevresinde sonlanıyor. Yenilikçi tasarımlardan hoşlanan tüketiciler, Kia EV5'e hayran kalacaklar.

Dışarıdan oldukça şık görünen Kia EV5, iç kısımda da oldukça dikkat çekici. Premium hissettiren kabinde tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı aynı panelin içinde bulunuyor. Vites topuzunun bulunmadığı kabinin orta konsolu, oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Kia, yaklaşmakta olan elektrikli SUV modeli için motor bilgisi paylaşmadı. Ancak Güney Kore'den gelen bilgilere göre EV5'te 82 kWh kapasiteli bir batarya bulunacak ve 600 kilometre menzil sunacak. Araçla ilgili diğer detaylar, ekim ayındaki küresel lansmanda gün yüzüne çıkacak.

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