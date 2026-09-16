Kia, Eylül 2026 döneminde binek, SUV ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Kia'nın Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Kia, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında geniş model seçenekleriyle öne çıkıyor. Picanto, Stonic ve XCeed gibi modellerin yanı sıra Sportage ve Sorento SUV seçenekleri de markanın dikkat çeken modellerinden.

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Yeni bir Kia otomobil almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Kia Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Kia modellerinde kampanya var? İşte Kia Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Kia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EV2 1.719.000 TL 1.649.000 TL Picanto 1.435.000 TL 1.435.000 TL XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL Stonic 1.960.000 TL 1.830.000 TL EV3 2.399.000 TL 2.399.000 TL Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL EV6 3.790.000 TL 3.790.000 TL Sorento 6.390.000 TL 6.240.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

Kia Stonic Kampanyası: 130 Bin TL'ye Varan İndirim

Stonic'in Cool donanımında 130.000 TL, Elegance ve Prestige donanımlarında ise 100.000 TL indirim sunuluyor.

Kampanya 14-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

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Kia Sportage Kampanyası: 250 Bin TL'ye Varan İndirim

Sportage'ın Live, Cool, Elegance ve Prestige donanımlarında 100.000 TL, Vision versiyonunda 163.000 TL, GT-Line versiyonunda ise 250.000 TL indirim uygulanıyor.

Kampanya 1-30 Eylül 2026 arasında geçerlidir.

Kia Sorento Kampanyası: 150 Bin TL İndirim

Sorento Prestige Smart donanımında 150.000 TL indirim bulunuyor. 5 koltuklu versiyonun fiyatı 6.390.000 TL'den 6.240.000 TL'ye inerken 7 koltuklu versiyonun kampanyalı fiyatı 6.380.000 TL oluyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kia Niro EV Kampanyası: 100 Bin TL İndirim

Tamamen elektrikli Niro EV'nin Elegance donanımında 100.000 TL indirim sunuluyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 arasında geçerlidir.

Kia EV9 Kampanyası: 200 Bin TL İndirim

Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9'da Prestige ve GT-Line donanımlarında 200.000 TL indirim bulunuyor. Prestige versiyonunun fiyatı 6.540.000 TL'den 6.340.000 TL'ye, GT-Line'ın fiyatı ise 7.870.000 TL'den 7.670.000 TL'ye düşüyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve kampanyalı kredi yalnızca tüzel müşteriler için uygulanıyor.

Kia EV2 Kampanyası: 100 Bin TL'ye Varan İndirim

Kia'nın yeni elektrikli modeli EV2'nin Cool ve Elegance donanımlarında 70.000 TL, Elegance Long Range versiyonunda ise 100.000 TL indirim sunuluyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 arasında geçerlidir.

Kia Picanto Kampanyası: 100 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz

Picanto'nun Feel donanımında 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı bulunuyor. Finansman seçeneği hem bireysel hem tüzel kredi kullanımlarına açık, kampanyalı kredi için Kia Kasko şartı bulunuyor.

Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kia XCeed Kampanyası: 65 Bin TL İndirim

XCeed'in Cool donanımında 65.000 TL indirim uygulanıyor. Bu kampanya da 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olup kredi kampanyası ile takas desteği aynı anda kullanılamıyor.