Kia'nın birkaç yıl önce durduk yere alev aldığı için geri çağırdığı otomobili Niro Hybrid, tekrar geri çağırıldı. Kia'nın raporuna göre bazı yetkili servisler arızalı parçaları değiştirmemiş bile.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikte 2023 model Sorento’yu tanıtmış ve araç büyük bir beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise bu yılın başında tanıtılan 2023 model Kira Niro ülkemizde resmen satışa sunulmuştu.

Ancak Niro’nun en popüler modelleri olan 2017 ve 2018 modelleri, geçtiğimiz yıllarda yangın tehlikesiyle Kia tarafından geri çağırılmıştı. Trafikte durup dururken alev alan bu araçların düzgünce tamir edilmediği ve yangın riskinin hâlâ devam ettiği ortaya çıktı.

Bu araçlardan ülkemizde de var

Yurtdışında çok sevilmesine rağmen ülkemizde trafikte pek fazla görmediğimiz Niro’nun 2017 ve 2018 modelleri, hibrit aktarma organlarında kullanılan parçaların hatalı olması nedeniyle trafikte ve özellikle kırmızı ışıkta beklerken durduk yere alev almasıyla ünlenmişti. Dünya çapında farklı farklı ülkelerde görülen bu sorunun ardından Kia, araçları servis bakımı için 2018 yılında geri çağırmış ve aktarma organlarını ücretsiz değiştirmişti. Ancak bugün Kia’nın yaptığı açıklamaya göre araçların alev alma riski hâlâ devam ediyor.

Kia’nın bugün yaptığı açıklamaya göre şirket, aynı modellerin bakım işleminden sonra da alev aldığına dair şikayetler almış ve konuyu araştırmaya başlamıştı. Uzun süren bu detaylı araştırmanın ardından Kia yetkilileri, bu araçların düzgün tamir edilmediğini ortaya çıkardı. Raporlara göre yetkili servisler ya araçları Kia tarafından gönderilen yeni parçalarla değiştirmek yerine eski ve hatalı parçalarla değiştiriyordu ya da hiç değiştirmeyip “değiştirildi” olarak raporluyordu. Tabii ki bu durumun kullanıcı güvenliğini ciddi tehlikeye attığı belirlendiği için araçlar tekrardan acil olarak geri çağırıldı.

Eğer siz de 2017 ya da 2018 model bir Kia Niro Hybrid sahibiyseniz en yakın Kia bayisine giderek parçalarınızı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Eğer parçalarınız güncellenmiş parçalarla değiştirilmemişse ücretsiz olarak servis bakımından faydalanabilirsiniz.