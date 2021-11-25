Kia, crossover modeli Niro'nun yenilenen versiyonuna ait fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraf, aracın adeta baştan yaratıldığını gözler önüne seriyor. 2022'de resmen lansman yapacak yenilenmiş Niro, '2023 model' olarak piyasaya sürülecek.

Güney Koreli otomotiv şirketi Kia'nın Türkiye'ye de getirdiği ancak yollarda pek göremediğimiz crossover modeli Niro yenilendi. Hem iç hem de dış tasarımıyla baştan yaratılan araç, 2023 model olarak lanse edildi. Şirket, net bir açıklama yapmamış olsa da aracın hibrit ve doğrudan elektrik motoruna sahip olacak versiyonlarının bulunacağı biliniyor.

Kia, Niro'nun yeni versiyonu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Şirket yalnızca, aracın fotoğraflarını paylaşmak ile yetindi. 2022'de büyük bir lansman düzenlenmesi ve Niro'nun tüm detaylarıyla tanıtılması bekleniyor. Peki 2023 model Kia Niro, nasıl görünüyor? Dilerseniz hemen, araçla ilgili tasarım detaylarına bakalım.

2023 model Kia Niro işte böyle görünüyor

Yenilenen model, eskisiyle isim dışında bir bağa sahip değil. Aracın ön kısmında yepyeni far tasarımını tercih eden şirket, şarj girişini de ön logonun alt kısmındaki ızgara yerleştirmiş durumda. Yapılan çalışmalar ile daha sert bir görünüm kazanmış durumda olan Niro, teknik detayları açıklanmamış olsa da mevcut versiyondan daha yüksek ve kalıplı görünüyor.

Kia'nın yenilenen crossover modeli, bagaj bölgesinde de büyük yeniliklere sahip. Aracın arka aydınlatmları, neredeyse tavana kadar ulaşıyor. Bu tasarım, bir yerlerden tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü bazı markaların SUV modellerinde, benzer aydınlatma tasarımını zaten görmüştük.

Kia Niro'nun iç tasarımına baktığımızda, modern bir tasarım diliyle karşılaşıyoruz. Vites topuzunu tamamen kaldıran şirket, bunun yerine dairesel bir bölüm yerleştirilmiş. Oldukça büyük görünen gösterge ekranı ise tamamen hayalet tasarıma sahip. Ancak multimedya ekranı, gösterge ekranının yanında bir nebze küçük kalmış gibi görünüyor.

Kia, yenilenen crossover modelinin sürdürülebilirlik açısından oldukça verimli olduğunu ifade ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Kia Niro'nun üst tavan kaplamasında geri dönüştürülmüş duvar kağıtlarının kullanıldığını, koltuk kaplamasının ise okaliptüs yapraklarından üretildi. Araçla ilgili tüm detaylar, lansman etkinliğinde ortaya çıkacak...