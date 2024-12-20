Kia, küçük boyutlu SUV modeli Syros'u tanıttı. Boyutlarından kaynaklı olarak oldukça "küt" görünen otomobil, gelecek yıl itibarıyla piyasaya sürülecek.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte "Syros" isimli küçük SUV modelini tanıttı. Tasarımıyla tartışmalara açık olan otomobilin hangi ülke pazarlarında kaç paradan satılacağı şimdilik belli değil.

Kia Syros, 3.995 mm uzunluğunda, 1.800 mm genişliğinde ve 1.665 mm yüksekliğinde olan bir otomobil. Bu boyutlar, oldukça "küt" bir araçla tanışmamıza yol açtı. Ön kısımda şerit LED destekli farları olan ve Kia'nın yeni nesil tasarım dilini yansıtan otomobil, dümdüz tasarlanmış arka kısımda da yine LED destekli aydınlatmaya ev sahipliği yapıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları, Kia Syros'un dikkatimizi çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda Kia Syros

Aracın iç kısmına baktığımızda ise oldukça modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Tek bir panele yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobil, orta konsolda büyük bir vites topuzuna ev sahipliği yapıyor. Panoramik tavan, 64 renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatma, 8 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto bağlantısına sahip olan otomobilde, seviye 2 otonom sürüş sistemi ve 16 ADAS özelliği yer alıyor.

Kaput altına indiğimizde ise bu küçük otomobil için yeterli motor seçenekleri görüyoruz. Yapılan açıklamaya göre Syros, lansman döneminde 118 beygir gücündeki 1.0 turboşarjlı benzinli motor veya 114 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel motor seçeneği ise satın alınabilecek. Manuel veya otomatik şanzıman seçeneklerinin sunulacağı otomobil, gelecekte elektrikli versiyona da sahip olacak.

Kia tarafından yapılan açıklamaya göre yeni otomobil, 2025'in başında Hindistan pazarında satışa sunulacak. Sonraki dönemlerde ise başka pazarların konuşulduğunu göreceğiz.