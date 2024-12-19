Volkswagen, Türkiye'de üretilen yeni Transporter modelini tanıttı. İlk kez Türkiye'de satışa sunuldu.

Volkswagen, Türkiye'de üretilen yeni Transporter modelini satışa sundu. Türkiye, bu yeni araçla Volkswagen'in dünyada ilk satışa sunduğu pazar oldu.

2025'te farklı versiyonlarıyla da tüketiciye sunulacak. Yeni Volkswagen Transporter Panel Van, gelişmiş donanım ve teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen Transporter Panel Van özellikleri ve fiyatı

Şerit Takip Asistanı, Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ön park sensörü, otomatik klima ve LED ön farlar gibi konfor unsurları da standart olarak sunuluyor. Uzun şasi, 150 PS manuel ve 170 PS otomatik şanzıman seçenekleriyle satışa sunulan model, 1.490.000 TL'den başlayan fiyatlarla Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı.

Yüksek taşıma kapasitesi ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni Transporter, fonksiyonel sürüş destek sistemleri ve modern tasarımıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Kablosuz şarj özelliği ve geniş saklama alanları ile iç mekânda işlevsellik ön planda. Dış tasarımı ise keskin hatlar ve LED farlar ile daha dinamik bir görünüm elde etmiş. Yeni Volkswagen Transporter Panel Van'ın 2025 ve 2026 yıllarında da farklı versiyonlarla satışa sunulması bekleniyor.