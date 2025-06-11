KIOXIA Exceria Plus G4 NVMe SSD modeli, PCIe 5.0 arayüzüyle yüksek performans sunan bir çözüm olarak özellikle oyun tutkunları, içerik üreticileri ve yüksek hızlı veri transferine ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor. Gelin sistem yükseltmek isteyen herkesin göz atması gereken bu ürünün tüm özelliklerine birlikte bakalım.

KIOXIA’nın yeni nesil NVMe SSD’si Exceria Plus G4, özellikle performans arayan kullanıcılar için dikkat çeken bir model. PCIe 5.0 arayüzüne geçiş yapan bu model, sadece yüksek hız vaadiyle değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve uzun ömür gibi konularda da güçlü bir profil çiziyor.

Gelin önce cihazın tüm teknik özelliklerine yakından bakalım:

Arayüz: PCIe Gen5 x4

Form Faktörü: M.2 2280-S3-M

Kapasite Seçenekleri: 1 TB ve 2 TB

Okuma Hızı (Ardışık): 10.000 MB/s

Yazma Hızı (Ardışık): 7.900 MB/s (1 TB), 8.200 MB/s (2 TB)

Rastgele Okuma/Yazma: 1,3M IOPS / 1,4M IOPS

Dayanıklılık: 600 TBW (1 TB), 1.200 TBW (2 TB)

Ortalama Arıza Süresi: 1,5 milyon saat

Kağıt üstünde öne çıkan teknik detaylar bu şekilde. Eğer çok daha fazla detaya bakmak isterseniz buraya tıklayarak ürün sayfasına da göz atabilirsiniz.

Peki tüm bu özellikler ne anlama geliyor?

KIOXOA'nın en yeni SSD'si olan Exceria Plus G4, ulaştığı 10.000MB/s gibi hızlarla şu an üst sınırı zorlayan güçlü bir SSD. Hem okuma hem yazma hızlarıyla yüksek performans gerektiren tüm işlemler için eksiksiz kullanım sağlıyor.

Ancak Exceria Plus G4'ün tek büyük özelliği bu yüksek hızlar değil. Aynı zamanda enerji verimliliği noktasında da yüksek performans sunduğunu görüyoruz. Bir önceki nesil olan Exceria Plus G3 serisine göre %80'e varan oranlarda daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor örneğin.

Bu da tabii ki aynı zamanda daha düşük ısınma anlamına geliyor. Isı noktasında Exceria Plus G4'ün bir diğer öne çıkan yönü de kendi içinde bir nevi ''soğutma sistemi'' gibi çalışan özel etiketleri. Isı yayılımını artırarak ısınmayı azaltmak üzere tasarlanan bu etiket yapısı Exceria Plus serisinin önemli özelliklerinden biri ve G4 modeli ile bu sistem de iyileştirilmiş durumda.

Bir de cihazın performansını sürekli kontrol edebileceğiniz bir SSD Utility management yazılımı da mevcut. Bu sayede performansı yüksek tutmak, sağlık göstergeleri ile Kalan Ömür Yüzdesini kontrol etmek gibi adımlar için bu yazılımı kullanabiliyorsunuz.

Kimler kullanabilir?

Eğer video düzenleme yazılımları gibi yazılımlar kullanan ya da oyun oynayan bir kullanıcıysanız ve hem hıza hem yüksek performansa ihtiyaç duyuyorsanız, Exceria Plus G4 sizin için doğru tercih olabilir. Ülkemizde de satışta olan bu SSD, teknik özellikleri, garanti süresi ve sunduğu güvenilir ve uzun kullanım ömrüyle değerlendirildiğinde fiyat olarak da oldukça makul bir noktada duruyor.

Dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

Her donanımsal üründe olduğu gibi, Exceria Plus G4'te de vadedilen yüksek değerleri elde edebilmek ve ürünü maksimum performans ile kullanabilmek için tabii ki uygun bir sistemle kullanmak önemli. Maksimum hız için PCIe Gen5 yuvası, ayrıca güçlü bir işlemci oldukça kritik. Tabii ki daha düşük sistemlerle de kullanabilirsiniz ancak alacağınız verim de düşecektir.

KIOXIA'nın hem performansı hem güvenilirliğiyle öne çıkan Exceria Plus G4 ürününü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca ürünün ülkemizde pek çok farklı platformda satışta. Dilerseniz Vatan Computer, İtopya, İnce Hesap gibi platformlardan ürüne göz atabilirsiniz.