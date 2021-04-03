LED Teknolojisinde Devrim Yapan Bilim İnsanı Hayatını Kaybet

1989 yılında yaptığı çalışmalarla LED teknolojisinde devrim niteliğinde bir icada imza atan Isamu Akasaki, 92 yaşında hayatını kaybetti. Akasaki, 2014 yılında iki meslektaşıyla birlikte Fizik dalında Nobel ödülüne layık görülmüştü.

Günümüzde neredeyse her yerde karşımıza çıkan LED (Light Emitting Diode – Işık Yayan Diyot), 1920'li yıllarda Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhutiyeti'nde icat edildi ve o tarihten beri geliştirilmeye devam ediyor. LED tarihinde önemli gelişmelerden birisiyse 1989 yılında Japon bilim insanı Isamu Akasaki'nin imzasını taşıyordu.

Isamu Akasaki, p-n jonksiyonu mavi LED'i ve daha sonra yüksek parlaklıkta galyum nitrid (GaN) mavi LED'i icat etti. Akasaki, 2014 yılında Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ile birlikte "parlak ve enerji tasarruflu beyaz ışık kaynaklarını etkinleştiren yeterli mavi ışık yayıcı diyotların icadı" için Fizik dalında Nobel ödülünü kazanmayı başarmıştı.

LED teknolojisinde devrim yapan bilim insanı hayatını kaybetti:

2009 yılında Yüksek Teknoloji dalında Kyoto Ödülü'ne ve 2011'de IEEE Edison Madalyası'na layık görülen 92 yaşındaki bilim insanı, Kyodo ajansının haberine göre akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde hayata gözlerini yumdu. Akasaki ve meslektaşlarının geliştirdiği LED teknolojisi, LED ışıklandırmada devrim niteliğindeydi.

Kagoşima doğumlu olan Isamu Akasaki, 1952 yılında Kyoto Üniversitesi'nden mezun oldu. Nobel ödüllü bilim insanı, bugün Panasonic ismiyle tanıdığımız, o dönemlerde Matsushita Electric Industrial ismini taşıyan şirkette çalıştı. 1981 yılında Nagoya Üniversitesi'nde profesörlük unvanı elde etti. Akasaki, 1987 – 1990 yılları arasında Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı tarafından desteklenen "GaN tabanlı mavi ışık yayan diyotun araştırma ve geliştirilmesi" projesinin liderliğini üstlendi.