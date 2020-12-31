Ticari Araçlarda Kış Lastiği Takmama Cezasına Zam Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği zorunluluğu kapsamında uygulanan para cezasına zam getirildiğini açıkladı. Yeni tarifeye göre kış lastiği takmayan ticari araç sücülerine 835 TL para cezası kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunu kapsayan cezaya zam yapılacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %9,11’lik yeniden değerlendirilme kapsamına giren ceza oranı, 835 TL olarak belirlendi.

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinden itibaren başlamıştı. Yeni ceza tarifesi ise 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yeni ceza 835 TL'ye yükseldi

Kış mevsiminde yaşanan zorlu hava koşullarında kış lastiği takmayan araçlar, yolda mahsur kalabiliyor ve insanların mağdur olmasına yol açabiliyor. Bu husus doğrultusunda, ülkemizde uzun bir süredir ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. 1 Aralık ve 1 Nisan arasında kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine, 776 TL para cezası uygulanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu sayının artacağını ve yeni cezanın 1 Ocak tarihinden itibaren kesilen cezalara yansıyacağını açıkladı. Bakanlığın yapmış olduğu açıklamaya göre ticari araçlarda kış lastiği takmamanın cezası, 835 TL'ye yükselecek.