Türkiye’de En Çok Kullanılan Lastik Markaları Belli Oldu

Pandemi süreci ile birlikte artan kişisel araç kullanımı, lastiklere olan ihtiyacımızı da artırdı. Arabam.com’un yaptığı son araştırmalara göre, ülkemizdeki tüketicilerin en çok hangi marka lastikleri kullandıkları belli oldu.

Bu yıl kış mevsimine eşlik eden salgın süreci, kişisel araba kullanımı giderek artırdı. Mevsim şartları nedeniyle zaten sürücüler kış lastiklerine geçiş yapmaya başlamışken, daha çok insanın araba kullanması, lastik alışverilerini de artırdı.

Tabii ki mevsim şartlarının sert olmadığı şehirlerde 4 mevsim lastik kullanmak bir çözüm, ancak bu durum ülkemizin her bölgesi için geçerli değil. İşte bu yüzden lastik değiştirmek isteyenler ya da kış lastiğine geçiş yapmak isteyenlerin tercihlerini belirleyen şey, diğer tüketicilerin tercih ve görüşleri oluyor.

Türkiye’de en çok kullanılan lastik markaları:

Lassa: %27,2

%27,2 Petlas: %24,1

%24,1 Bridgestone: %20,4

%20,4 Goodyear: %11,2

%11,2 Pirelli: %4,1

%4,1 Diğer markalar: %13

En çok kullanılan markalara listesinin zirvesinde Lassa ve Petlas gibi yerli markaları görüyoruz. Hemen ardından çatı şirket yerli olmasa da üretimi yerli olan Bridgestone, Goodyear ve Pirelli gibi markalar yer alıyor. Michelin gibi markaların dahil dahil olduğu diğer kategorisi ise %13’te kalıyor.

Arabam.com’un kış lastiği özelinde düzenlediği anket sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz: