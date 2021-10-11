Marka ve model fark etmeksizin tüm araçların yerle temas ettiği tek nokta olan lastikler hayati önem taşımaktadır. Özellikle karlı ve buzlu yollarda kış lastiği kullanmak gerçek anlamda hayat kurtarır. Kış lastiği ne zaman takılır, hangi illerde takılması zorunludur gibi soruların yanıtlarına bakalım.

Son yıllarda otomobil ve diğer araç teknolojileri inanılmaz bir ivme kazandı. Ancak nasıl bir teknoloji ile donatılmış olursa olsun her araç, yere değdiği tek nokta olan lastikler ile güvenlik sağlamaktadır. Araç lastikleri iyi bir yol tutuşu sağlamıyorsa aracın marka ya da modelinin hiçbir önemi yoktur. Bu hayati konu, özellikle kış lastiği takılması gereken kış aylarında gündeme gelmektedir.

Herkes kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu bilse de ne zaman kış lastiği takılır sorusu pek çok sürücünün kafasını karıştırmaktadır. Özel valilik kararları dışında, belirli illerle belirli dönemlerde kış lastiği takmak zorunludur. Çünkü her ilin hava koşulu birbirinden oldukça farklıdır. Gelin kış lastiği nedir, ne zaman takılır, hangi illerde zorunludur gibi soruların ışığında kış lastiği kullanmanın önemini görelim.

Kış lastiği nedir?

Karlı ve buzlu yol koşullarında, standart lastiklere göre çok daha güçlü yol tutuşu sağlamak için özel olarak tasarlanmış lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Kış lastiklerinin dış kauçuğu daha güçlü, diş aralıkları daha derin ve desenleri daha keskin uçludur. Temel olarak amaç, tekerlerde su birikmesini önlemek ve zemin ne olursa olsun lastiğin zemine çok daha sıkı tutunmasını sağlamaktır.

Kış lastiği ne zaman takılır?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan 2012 tarihli Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe göre; her yıl 1 Aralık tarihinde sürücüler kış lastiği takar ve 1 Nisan tarihine kadar bu lastiği çıkarmazlar. Yani 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunludur.

Kış lastiği takma konusunda yönetmelikte özel bir yetki bölümü vardır. Bu bölüme göre her ilin valiliği, o ilin hava koşullarına göre yönetmelikte belirlenen tarihlerden daha erken bir tarihte kış lastiği takma zorunluluğu getirebilir ya da kış lastiği kullanma süresini uzatabilir. Geçerli nedene sahip tüm valilikler bu konuda tam yetkilidir.

Valiliğin kış lastiğini kendi kararı ile yönetmenlikten aykırı olarak zorunlu tutmasının geçerli nedeni ise havanın 7 derecenin altına inmesi durumudur. Tarihlerden ya da mevsimlerden bağımsız olarak hava durumu 7 derecenin altına indiği zaman valilikler kış lastiği takılmasını zorunlu tutarlar. Bunun nedeni ise gizli ya da açık buzlanma ihtimalinin artıyor olmasıdır.

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu iller:

İstanbul

Ankara

Bursa

Edirne

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ardahan

Artvin

Batman

Bayburt

Bilecik

Bitlis

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Düzce

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkâri

Iğdır

Isparta

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muş

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Samsun

Sivas

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Tunceli

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak

Söz konusu yönetmeliğe göre 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu olan iller bu listede gördüğünüz 54 ildir. Şehirlerarası eşya ve yük taşımacılığı yapan kamyon ve otobüsler de aynı tarihler arasında kış lastiği takmak zorundadırlar.

Hangi araçlar kış lastiği takmak zorundadır?

Trafikte gördüğümüz tüm otomobiller, otobüsler, minibüsler, kamyonetler, kamyonlar, ticari araçlar ve çekicilerin tamamı belirlenen tarihler arasında kış lastiği takmak zorundadır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bazı araçlar, traktörler, iki ve üç tekerli araçlar ile römork ve yarı römorklar bu zorunluluğun dışında tutulmaktadır. Ancak onlar için de belirlenmiş özel kurallar vardır.

Kış lastiği takmanın faydaları:

Kış lastiğinin yol tutuşu yüksektir.

Kış lastiğinin yol kavrama gücü yüksektir.

Kayma nedeniyle oluşacak kazalar en aza indirilir.

Kaygan ya da ıslak yollarda bile fren mesafesi kısalır.

Kısa fren mesafesi araç güvenliğini arttırır.

Karlı, buzlu ya da çamurlu zeminlerde bile yol güvenliği sağlar.

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda bile kış lastiğinin yapısı sertleşmez.

Sertleşmeyen kış lastiği hiçbir özelliğini kaybetmez.

Kış lastiği kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler:

Kış lastiği takmak için resmi tarihleri beklemenize gerek yok. Hava koşulları bozulmaya başladığı an kış lastiği takabilirsiniz.

Hava karlı ya da yağmurlu olmasa bile 7 derecenin altındaki havalarda kış lastiği takmalısınız.

Yoğun kar ve buzlu yollarda kış lastiğine ek olarak zincir takılması da tavsiye edilir.

Kış lastiği takıyor olsanız bile karlı ve buzlu zeminde yavaş kalkışı tercih etmelisiniz.

Kış lastiğinin özelliklerini en etkili şekilde kullanabilmesi için hava basıncı asla düşmemelidir.

Kış lastiğinin diş derinlikleri büyük önem taşıdığı için eski ve yıpranmış kış lastikleri kullanmayın.

Soğuk havalarda standart lastik kullanmak çok daha fazla yakıt harcamanıza neden olur. Ölüm riskini saymıyoruz bile.

Aracın her 4 lastiği de kış lastiği olmak zorundadır.

Kış aylarında hayat kurtarıcı olan kış lastiği nedir, ne zaman takılır, hangi illerde takılması zorunludur gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Aracınız ile ilgili özel bilgileri öğrenmek için yetkili servis ile iletişime geçebilirsiniz.