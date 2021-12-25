Antarktika’daki Bir Buzul, On Yıl İçinde Kıyamet Yaşatabilir

Bilim insanları, Antarktika’daki ülke büyüklüğündeki buzulun gelecek on yıl içinde çökebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre ‘Kıyamet Buzulu’, Dünya haritasının yeniden çizilmesine sebep olacak bir felakete yol açabilir.

İklim değişikliği, küresel salgın ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte artık iyi ve mutlu eden bir haber duymak için çaresizce bekliyoruz. Ancak bilim insanları, bu kötü gidişat sırasında bir de ‘dünyanın sonunu getirebilecek’ bir buzulun çökme riski olduğunu paylaştı. Araştırmacılar, ‘Kıyamet Buzulu’ olarak da anılan Antarktika’daki ‘Thwaites Buzulu’nun, dinozorların sonunu getiren asteroitten bu yana Dünya’da yaşanan en büyük felaket olabileceğini belirtiyor.

Buzulu tehlikeli yapan özelliklerin en başında devasa boyutu geliyor. Araştırmacılar, İngiltere büyüklüğündeki bu buzulun on yıl içinde tamamen çökebileceğini ifade ediyor. Bu durum yaşanırsa dünyayı felakete sürükleyecek olayların arka arkaya geleceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük buzulu olan Thwaites, çökmesi halinde tek başına okyanus seviyesini 60 cm yükseltebilir. Çökme anında etrafındaki buzulları da yanında götürdüğü takdirde bu seviyenin 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu, dünya için kıyamet demek.

2030 yılına kadar çökmesi bekleniyor:

Paylaşılan şu bilgiyle durumun ciddiyeti belki daha net anlatılabilir: 1900 yılından bu yana okyanus seviyesinde yalnızca 30 cm’lik bir yükselme olmasına karşın birçok kıyı ülkesi sel felaketleriyle ve batma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre 3 metrelik bir artış, Dünya haritasını yeniden oluşturabilir. Uluslararası Thwaites Buzul Birliği, 2030 yılına kadar ‘Kıyamet Buzulu’nun çökmesini tetikleyecek üç etmen olduğunu belirtiyor.

Buzul bilimci Erin Pettit, buzulun okyanusa temas eden kısmının artan sıcaklıklar sonucunda erimeye devam ettiğini ve aynı zamanda suyun altındaki yatağından da kopmaya başladığını ifade ediyor. Pettit, buzul tam olarak kopmadan önce de bu süreç sırasında parçalanarak dökülmeye başlayacağını belirtiyor. Öte yandan bazı araştırmacılar da parçalanarak dökülen bu parçaların, buzulun tamamen çökmesinin önüne geçeceği düşüncesinde. Felaket Buzulu’nun gerçekten ‘felaket’ getirip getirmeyeceği kesin olmasa da bilim insanlarına göre her yıl buzulda birkaç kilometrelik çatlaklar oluşmaya devam etmesi pek de iyiye işaret etmiyor.