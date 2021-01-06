KKTC'nin Yerli Otomobili GÜNSEL, 100 Üretim Personeli Alacak

KKTC'nin ilk yerli elektrikli otomobil üreticisi GÜNSEL, şirketin üretim kapasitesini genişletme doğrultusunda fabrikada çalışmak üzere yeni iş arkadaşları aradığını açıkladı. Şirket, bünyelerine katılacak 100 yeni personelin yetiştirilmek üzere işe alınacağını ve bu kişileri otomotiv sektörüne kazandıracaklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli elektrikli otomobil üreticisi GÜNSEL, tek şarjla 350 km menzile sahip B9 model aracını geçtiğimiz geçtiğimiz yılın ilk aylarında görücüye çıkarmıştı. Şirket, hem yüzde yüz elektrikli B9 modelin hem de üzerinde çalıştıkları elektrikli SUV model otomobilin üretim kapasitesini artırmak için yeni iş arkadaşları arıyor.

GÜNSEL, Lefkoşa’da bulunan fabrikalarda görev almak üzere mühendisten kalıp ustasına kadar birçok kişiyi bünyesine dahil etmek istiyor. Yeni iş arkadaşlarıyla birlikte marka, üretim kapasitesini 2025 yılında 30 bin araca çıkarmayı hedefliyor.

GÜNSEL, toplamda 100 yeni personeli bünyesine katacak

KKTC merkezli otomobil üreticisi GÜNSEL, ilk otomobilleri B9’u tanıtarak, araç ile ilgili detaylı bilgileri paylaşmıştı. 140 kW gücünde olan B9, tek şarjla 350 km menzile sahip ve 100 km hıza 8 saniyede çıkabilen güçlü bir araç olarak piyasa sunuldu. GÜNSEL, markanın bir sonraki hedefinin J9 adlı SUV model bir araç olacağını dile getirdi. J9’un konsept tasarımı, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen MÜSİAD Expo 2020 adlı fuarda tanıtılmıştı.

GÜNSEL, fabrikada çalışmak üzere toplamda 100 personeli yetiştirmek üzere bünyesine katacak. Markanın açmış olduğu ilanlarda kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok açık pozisyon bulunuyor.

Otomobil üreticisi, 2025 yılında çalışan personel sayısını 1000’e, üretim kapasitesini de 30 bin araca çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi. GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, markanın bünyesine dahil olacak personellerin yetiştirileceğini ve otomotiv endüstrisine kazandırlacağını belirtti. Başkan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. GÜNSEL olarak en önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol yaratmak.”

Eğer sizler de GÜNSEL tarafından açılan iş ilanlarını incelemek ve başvuru yapmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.