Türk girişimci Armağan Arabul'un şirketi Elektron Motors, Türkiye'nin ilk elektrikli hiper otomobili Quasar'ı geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Türk girişimci Armağan Arabul tarafından kurulan Elektron Motors, elektrikli hiper otomobil pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği Elektron Quasar isimli elektrikli hiper otomobil, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şirketin resmî X hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde otomobilin tasarımı gözler önüne serilirken, aracın özellikleri de en az tasarımı kadar etkileyici. Elektron Motors'un açıklamalarına göre Elektron Quasar, günümüzün en güçlü araçlarından biri olma potansiyeline sahip.

Tam bir güç canavarı

Modern Formula 1 araçlarının iki katından fazla güce sahip olduğu belirtilen Quasar, aynı zamanda Le Mans Prototipi (LMP) araçlarından daha fazla yere basma gücü üretebiliyor. Teknik özelliklere bakıldığında araç tam 2.400 beygir gücünde ve 3.000 Nm tork üretiyor. Bu olağanüstü güç sayesinde Quasar 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,65 saniyeden kısa bir sürede ulaşabiliyor. Ayrıca 0’dan 300 km/s hıza çıkma süresi 8 saniyenin altında ve aracın maksimum hızı 450 km/s ile sınırlı.

Elektron Quasar, 1,5 ton ağırlığında olmasına rağmen son derece güçlü bir güç aktarım sistemiyle donatılmış. Önde iki, arkada ise dört elektrik motoru olmak üzere toplamda altı motor barındıran araç, bu motorları şanzıman sistemiyle birlikte yönetiyor. 120 kWh kapasiteli pil paketi, aracın uzun menzilli performansını desteklerken, aktif aerodinamik yapı ve karbon seramik frenler gibi ileri seviye özellikler de kullanıcıların ilgisini çekecek cinsten.

Resmî lansman ne zaman olacak?

Elektron Motors, Quasar'ın ilk prototipini Türkiye’de üretti ve testleri de Türkiye'de gerçekleştiriyor. Şirket elektrikli hiper otomobilinin 2024 yılı sonu ila 2025 başı civarında resmî lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyor ve başlangıçta planlanan üretim sayısı yalnızca 99 ile sınırlı.

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