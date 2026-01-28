Tümü Webekno
Köfteci Yusuf, Erciyes Üniversitesi ve Dahası: 6 Kurum Hack'lendi, Yüz Binlerce Kişinin Verisi Çalındı!

KVKK, 6 kurumda veri ihlali yaşandığını ve yüz binlerce vatandaşın kişisel verisinin ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen bilgiler arasında isim ve soy isimlerin yanı sıra e-posta adresleri ve telefon numaraları da bulunuyor...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmî internet sitesi üzerinden önemli bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda, aralarında Köfteci Yusuf ile Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 6 kurumda veri ihlali yaşandığı ifade edildi. Yüz binlerce vatandaşın kişisel verisi hacker'ların eline geçmiş durumda.

KVKK'nın açıklamasına göre Köfteci Yusuf'ta yaşanan veri ihlali sonucunda 13 bin çalışan ile 150 bin müşterinin kişisel verisi ele geçirildi. Erciyes Üniversitesi'nde yaşanan veri ihlalinden kaç kişinin etkilendiği ise ne yazık ki tespit edilemedi.

İşte veri ihlali yaşanan kurumlar ve etkilenen kişi sayıları:

Başlıksız-1

  • Köfteci Yusuf: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri.
  • Erciyes Üniversitesi: Tespit edilemedi.
  • Özbeyler Sağlık: Tespit edilemedi.
  • Codeway Dijital Hizmetler: Yaklaşık 3.700 kişi.
  • Docplanner Teknoloji: 525 kişi.
  • Eurail B.V.: 8.823 kişi.
Gmail, Instagram, Netflix ve Dahası: 149 Milyon Kullanıcı Verisi İfşa Oldu! Gmail, Instagram, Netflix ve Dahası: 149 Milyon Kullanıcı Verisi İfşa Oldu!

KVKK'nın yaptığı açıklamaya göre söz konusu veri ihlalleri, genel olarak kişisel verilere odaklanıyordu. Yani isim ve soy isimler, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi veriler, an itibarıyla sızdırılmış durumda.

KVKK'nın duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hack Türkiye

