10 Aydır Komada Olan Gencin COVID-19 Salgınından Haberi Yok

İngiltere'de araba çarpması sonucunda 10 aydır komada yatan Joseph Flavill'in bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından haberi yok. Flavill, yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor ve tedbirler yüzünden Flavill'i hastanede ziyaret edemeyen ailesi de çocuklarına tüm bu olan bitenleri nasıl anlatacaklarını düşünüyor.

19 yaşında başarılı bir sporcu iken araba çarpması sonucunda beyninde travma oluşan ve yaklaşık olarak 10 aydır komada olan Joseph Flavill, COVID-19 pandemisinden tamamen habersiz.

Dünyayı kasıp kavuran salgın hakkında hiçbir şey bilmeyen Joseph, iyileşme sürecine girdi ve ona verilen bazı komutlara karşı tepki verebilir durumda. Flavill’in ailesi, COVID-19’a karşı alınan tedbirler yüzünden onu ziyaret edemiyor ve ailenin tüm bu olanları ona nasıl anlatacaklarına dair hiçbir fikirleri yok.

Hastanede iki kez koronavirüse yakalandı

1 Mart 2020’de yaşadığı yer Staffordshire’de yolda yürürken araba çarpması sonucunda hastaneye kaldırılan Joseph, beyin travması sonucunda çok uzun bir süredir komada. COVID-19 salgını İngiltere'de yayılmaya başlamadan önce ailesi onu hastanede ziyaret edebiliyordu ancak Joseph’in bilinci açık olmadığı için bu ziyaretlerin pek de bir anlamı olmuyordu.

Doktorların yaptığı açıklamaya göre Joseph, bu süreçte tam iki kere COVID-19 virüsüne yakalandı ve doktorlar onu bir şekilde iyileştirmeye başardı. Travma konusunda iyileşme sürecine giren Joseph, doktorların dediğine göre ellerini yavaş yavaş hareket ettirmeye başladı ve hatta 10 ay sonra ilk defa gülümsedi. Ancak ailesi onu ziyaret edemediği için neden yalnız kaldığına dair hiçbir fikri yok ve ailesi de bir an önce açıklama yapabilmek için tedbirlerin bir nebze de olsa gevşetilmesini istiyor.

Flavill’in teyzesi Sally Flavill Smith, yeğeninin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Gerçekten nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Bir yıl önce biri çıkıp bana COVID-19 ile ilgili açıklama yapmaya çalışsa hayatta inanmazdım herhalde. Joseph’in tüm bu olanları nasıl karşılayacağını hayal bile edemiyorum. Görüntülü arayarak ona bazı şeyleri anlatmaya ve neden böyle bir anında yanında olamadığımızı anlatmaya çalıştık, ama salgının gerçek boyutlarından bahsedemedik. Yüz yüze konuşabileceğimiz ilk zamanda, olan biten her şeyi anlatmaya çalışacağız.”