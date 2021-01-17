ABD'de gerçekleştirilen farklı araştırmalar, Apple Watch, FitBit gibi düzenli olarak kalp atış hızı ölçümü yapan akıllı saatlerin, COVID-19'u henüz semptomlar ortaya çıkmadan tespit edebileceğini ortaya koydu.

Pandeminin etkilerini azaltmak ve COVID-19 vakalarıyla mücadele etmek için aşının yanında pek çok farklı alanda çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu alanlardan biri de hastalığı daha erken teşhis etmek ve vücuda etkilerini minimize etmek.

Stanford Üniversitesi ve New York'ta bir hastane olan Mount Sinai Health System tarafından yürütülen araştırmalar, akıllı saatlerin COVID-19 vakalarının tespitinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmaların sonuçlarına göre, akıllı saatler bunu hasta henüz fiziksel olarak semptom göstermeye başlamadan yapabiliyor.

Semptomlar ortaya çıkmadan 7 gün önce tespit etmek mümkün:

Apple Watch gibi kalp atış hızı değişkenliğini ölçen tüm akıllı saatlerin bu tespitte bulunmasının mümkün olduğunu söyleyen araştırmacılar, vücutta iltihap oluştukça değişim gösteren bu parametre sayesinde henüz semptomlar oluşmadan ortalama 7 gün önce hastalığın tespit edilebileceğini söylüyor.

29 Nisan - 29 Eylül 2020 tarihleri arasında, Mount Sinai'de görev yapan ve Apple Watch kullanan 300 sağlık görevlisinin takibi ile yapılan bu araştırmanın yanında Stanford Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırmada ise farklı markaların akıllı saatleri de kullanıldı.

Bu araştırmada testi sonrasında pozitif çıkan kişilerin yüzde 81'inin, semptomlar sonrası uygulanan testten yaklaşık 8 - 9 gün öncesinde kalp atış hızlarının değişkenlik göstermeye başladığı tespit edildi. Ortalama tespit süresi ise semptomlar başlamadan 4 - 5 gün öncesi olarak belirlendi.

Gelecekte akıllı saatlerin daha yaygın olması bekleniyor:

Pek çok hastalık için devam eden araştırmalarla benzer kullanım alanları ve faydalar sağlayan akıllı saatlerin gelecekte hayatımızda özellikle sağlık için daha fazla yer bulacağı düşünülüyor. Pandemilerin önlenmesinde de gelecekte akıllı saatlerin daha aktikf kullanılabileceği söyleniyor.