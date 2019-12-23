P.T. Demosuna Gizlenmiş Silent Hill Haritası Keşfedildi

Bir oyun korsanı ve YouTuber olan Lance McDonald, P.T. demosunun içine gizlenen Silent Hill haritasını keşfetmeyi başardı. Demo versiyonuna özel bir yama yapan oyuncu haritayı detaylı olarak inceledi.

Silent Hills, 2015 yılında iptal edilmesine rağmen, yeni bir gizemle karşımıza çıktı. Silent Hill kasabası, oyunun kısa oynanabilir demosu P.T.'nin final sahnesinde kısa bir süre görünüyor. Bir YouTuber, yönetmen Hideo Kojima'nın iptal edilen oyununun demosunda Silent Hill haritasına erişmeyi başardı.

Lance McDonald daha önce Lisa'nın oyuncuları oyun boyunca takip ettiğini ve oyunda Norman Reedus olarak oynandığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise kasabanın haritasını demonun haritasındaki bir kapıya bağladı. Ancak kasaba oyuncunun geçmesi için tasarlanmadığından oyuncu hemen yere düşüyor. Sonrasında Lisa ortaya çıkıyor ve oyuncuyu yakalıyor. Böylece haritayı keşfetmesini engelliyor.

Ancak McDonald, oyuna yama yaparak sorunu düzeltti ve kasabayı sorunsuz bir şekilde keşfedebildi. P.T.'yi bitirdiyseniz, videonun başlarındaki kan izini tanıyacaksınız. McDonald izi takip etse de heyecan verici bir aksiyon olmuyor. Yine de Silent Hill, oldukça ürkütücü bir kasaba olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

Grafikler çok iyi olmasa da, detaylara dikkat edilmiş. Harita kendini tekrar etmiyor ve her bina klimalar, merdivenler ve saksı bitkileriyle özelleştirilmiş. Ayrıca harita oldukça büyük ve kenarında altından yürüyebildiği gizemli bir köprüye sahip. Oyun hakkında herhangi bir ipucu olmasa da oyunun tamamlanması durumunda Silent Hill'in nasıl görüneceğine dair ilk bakış niteliğinde olabilir.

YouTuber'ın Silent Hill haritasını keşfettiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz