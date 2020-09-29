Buick, Şık Tasarımlı Konsept Otomobili Electra'yı Duyurdu

Buick, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte elektrik motorlu konsept aracı "Electra"yı duyurdu. Oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olan araç, 4.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını gerçekleştirebiliyor. Aracın piyasaya sürülmesiyse muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.

General Motors'un alt şirketlerinden bir tanesi olan Buick, Şanghay'da düzenlediği bir etkinlikte yeni konsept aracını duyurdu. Yeni konsept aracını "Electra" olarak isimlendirilen Buick, bu ismi geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü modelinde de kullanmıştı. Ancak yeni konseptin, yıllar önce piyasaya sürülen Electra'dan oldukça farklı olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor.

Buick, 2018 yılında Enspire isimli bir konsept araç duyurusu yapmıştı. Electra, bu konseptin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni konsept aracının tasarım dilini ise "potansiyel enerji" olarak isimlendiriyor. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan Electra, her detayıyla tüketicileri kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Buick'in yeni konsepti Electra işte böyle görünüyor

Buick, yeni konsept aracını oldukça minimalist şekilde tasarlamış. Tasarıma yakından baktığımızda, aracın gereksiz hiçbir detayının olmadığını görüyoruz. Oldukça ince farlara sahip olan Electra, uzun sayılabilecek ve keskin hatlara sahip bir burna sahip. Aracın ön camı ise oldukça eğimli ve aracın neredeyse arkasına kadar devam ediyor. Ayrıca bu cam, aracın tavanını da oluşturuyor.

Buick'e göre Electra'nın tasarımı, bir uzay kapsülünden esinlenerek oluşturulmuş. Araç zaten tasarımıyla da bu düşünceyi doğruluyor. Hem arka hem ön kapılar yukarı doğru açılırken, aracın içine baktığımızda da uzay temasının her yere yayılmış olduğunu görüyoruz. Dilerseniz hemen, Electra'nın iç tasarımına da yakından bakalım.

Buick Electra'nın oldukça şık bir koltuk tasarımı var. Ayrıca aracın oldukça küçük bir direksiyon simidi ile devasa büyüklükte bir gösterge ekranı var. Bu ekran, muhtemelen aynı zamanda multimedya ekranı olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca bir şoför, direksiyonu kendisine doğru çektikçe bu devasa büyüklükteki ekranı da kendine doğru yaklaştırmış oluyor. Ancak mevcut koşullarda bu tarz gösterge ekranlarının pek de tercih edilmediğini söylemek gerekiyor.

Electra'nın güç aldığı motor ise tahmin edebileceğiniz üzere içten yanmalı değil. İki adet elektrik motorundan güç alan araç, General Motors'un Ultium pillerini kullanıyor. Bu da aracın menzilinin 600 kilometreden daha fazla olduğu anlamına geliyor. Buick'e göre 583 beygir gücünde (435 kilowatt) olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede gerçekleştirebiliyor.