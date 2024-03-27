Şubat 2024 dönemine ilişkin yapılan bir araştırma, konut kiralarında yıllar sonra bir ilk yaşandığını gözler önüne serdi. Kira artışları, 4 yıl aradan sonra enflasyon oranının altında kalmış durumda.

Ülkemizde son birkaç yıldır bir türlü çözülemeyen bir "kira" sorunu var. Ev kiraları, eşi benzeri görülmemiş seviyelerde yükseldi. Hâl böyle olunca hükûmet, yaklaşık 2 yıl önce yüzde 25 zam sınırı uygulamasına geçiş yaptı ancak bu uygulama da ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Son dönemlerde televizyonda hemen her gün, kiracı ev sahibi kavgalarıyla ilgili haberler paylaşılmaya başladı.

Şubat ayına ilişkin yeni bir araştırma ise kira fiyatlarındaki ateşin söndüğünü ortaya koydu. Çünkü Şubat 2024'te kira artış oranları, 4 yıl aradan sonra ilk kez enflasyonun altında kaldı. Bu bağlamda; konut kiralarındaki artış oranı yüzde 65,2 ölçüldü. Şubat ayı enflasyon verisi ise yüzde 67,07 olarak açıklanmıştı.

Peki ne oldu da kira fiyatlarında düşüş yaşandı?

Yapılan araştırma, konut kiralarındaki artışın son 8 aydır düşme eğiliminde olduğunu da gözler önüne serdi. Haziran 2023'te pik noktasına ulaşan fiyatlar, sonraki dönemde ise genel olarak artış göstermedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise Milliyet'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Kiralık konut piyasasında talebi etkileyen en önemli unsurlardan biri mevsimsel etkidir. Nisan ve eylül arasında evlenme, yer değişiklikleri gibi nedenlerle iç göç gibi nedenlerle talep artarken, genellikle kış aylarında bu talep azalıyor ve nispeten daha durağan bir seyir izliyor.Benim genel kanaatim nispeten yaz dönemine doğru konut fiyatlarında artışları görebiliriz.