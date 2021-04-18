300 Milyon Yaşındaki Köpek Balığı 'Godzilla Shark'

Bundan yaklaşık 7 yıl önce New Mexico'da bulunan ve yaklaşık 300 milyon yaşında olduğu bilinen ve 'Godzilla Shark' olarak anılan köpek balığı, bilim insanları tarafından yeni bir tür olarak tanımlandı ve resmi ismini de aldı.

2013 yılında New Mexico'da yürütülen bir kazıda, yaklaşık 2,5 metre boylarında olduğu düşünülen bir tür köpek balığı fosili bulundu. Özellikle ufak dişleriyle dikkat çeken ve o zamana kadar tanımlanmamış bir alt türe ait olabileceğini düşündüren bu köpek balığı, geçtiğimiz 7 yıl boyunca 'godzilla shark' olarak anıldı. Bu süreçte fosil üzerindeki araştırmalar devam etti ve bu yeni türün özellikleri ve soy ağacı hakkında çeşitli bilgiler edinildi.

7 yıllık araştırmalar sonucunda ise godzilla shark nihayet yeni bir tür olarak resmi ismine kavuştu. Bu minik dişli köpek balığının yeni ismi ''Dracopristis hoffmanorum'' (Hoffman'ın Ejderha Köpekbalığı) olarak belirlendi. Bu isim, hem köpek balığı fosilinin bulunduğu arazinin sahiplerine hem de uzunca yıllar anıldığı godzilla shark ismine göndermeler içeriyor.

Modern köpek balıklarından 390 milyon yıl önce ayrıldı:

Kazıyı gerçekleştiren ve fosili bulan bilim insanlarının yürüttükleri çalışmalar, bu köpek balığı türünün, Ctenacanthus olarak bilinen soyu tükenmiş bir köpek balığı cinsine ait olduğunu ortaya çıkardı. Fosil ayrıca yaklaşık 390 milyon yıl önce modern köpek balıklarından ve vatozlardan ayrılan ve 60 milyon yıl sonra soyu tükenen ctenacanthus'ların en eksiksiz üyesi olarak kabul ediliyor.

Fosilin bulunduğu New Mexico, günümüzdeki büyük oranda 'çöl gibi' görünse de bundan 300 milyon yıl önce büyük kısmı denizlerle kaplıydı. Godzilla shark'ın da bu denizin sığ bölgelerinde yaşayan bir tür olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda yine New Mexico'nun günümüde çöllerle kaplı olan platolarında milyonlarca yıl önce büyük yağmur ormanları ile kaplıydı ve bu bölgede pek çok dinozor fosili de çıkartılmıştı.