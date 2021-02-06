İngiltere'de 125 Bin Yıllık Eşsiz Bir Fil Fosili Bulundu

İngiltere'de, günümüzden tam 125 bin yıl öncesine ait bir fil fosili keşfedildi. Bilim insanları, bu yeni keşfedilen fosilin bazı açılardan eşsiz olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de yaşayan ve amatör olarak fosil avcılığı ile ilgilenen iki kardeş, Wight Adası sahilinde bir fosil buldu. Bu fosilin 125 bin yıl öncesine ait bir fil fosili olduğu düşünülürken araştırmacılar da bu keşfe büyük ilgi gösterdi.

Devasa bir filin kemikleri olabilir

Gelen bilgilere göre, her biri 25-30 kilogram ağırlığında olan bu kemiklerin 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığındaki bir file ait olma ihtimali bulunuyor. Yani en büyük Afrika fillerinin bile neredeyse 2 katı ağırlıkta bir canlı söz konusu.

Fosili keşfeden Ferguson kardeşler, fosil kemiğin fotoğrafını uzmanların incelemesi amacıyla Wight'ta bulunan Dinozor Adası müzesine gönderdi. Kardeşlerden Joe Ferguson, yaptıkları keşifle ilgili olarak "Yarısı sanki çizgi film dekoruymuş gibi kumdan çıkmıştı. İnanılmazdı. Kazmak zorunda bile kalmadık, çekince hemen çıktı. Oldukça heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

Luke ve Joe Ferguson kardeşlerin bulduğu kemik yaklaşık olarak 1 metre boyunda. Fosil kemiğin, Brighstone Sahili'nde yaşanan fırtınanın ardından açığa çıktığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre kemik ya düz dişli fillere ya da mamutlara aitti.

Bulunduğu konum eşsiz kılıyor

Dinozor Adası müzesinin Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazu kemiğine ait olduğunu, 10 bin ila 125 bin yıl kadar öncesine ait olabilebileceğini söyledi. Böyle bir kemiğinin adanın bu kısımlarında nadir olarak bulunduğunu söyleyen bilim insanı, fosilin gerekse bozulmadan kalabilmiş olması gerekse de bulunduğu yer anlamında eşsiz olduğunu ifade etti.

Ferguson kardeşler ise fosili saklamak istediklerini ancak bir müzede sergilenmesini de dert etmeyeceklerini ifade etti. Daha önce de adanın güney doğu kıyılarında benzer hayvanlara ait kalıntılara rastlanmıştı. Müze yetkilileri kardeşlere kemiği nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.