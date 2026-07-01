Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. İşte 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlar.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), düzenli olarak Türkiye’deki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren otoyol ve köprü ücretlerine güncellemeler yapıyordu. Son olarak bu yılın başında fiyatların güncellendiğini görmüştük. Şimdi ise yılın ortasında bir zam daha geldi.

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KGM, otoyol ve köprü ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Bu yeni fiyatların 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağı da yapılan açıklamalara arasında yer aldı. Maalesef Türkiye’de bir şehirden başka şehre gitmek bile iyice pahalı hâle geliyor.

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Zammın ardından yeni otoyol ve köprü ücretleri

Otoyol/Köprü Eski fiyat Yeni fiyat 1915 Çanakkale Köprüsü 995 TL 1.170 TL Osmangazi Köprüsü 995 TL 1.170 TL Kuzey Marmara Otoyolu 510 TL 600 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL 110 TL Ankara-Niğde Otoyolu 740 TL 925 TL Malkara Çanakkale Otoyolu (köprü dahil) 1.260 TL 1.480 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere otoyol ve köprü ücretlerine maalesef ciddi zamlar var. Örneğin Çanakkale ve Osmangazi Köprülerinin fiyatı 995 TL’den 1170 TL’ye çıkmış ve resmen 1000 TL’yi geçmiş. Bunun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu fiyatı da 600 TL’ye, Malkara Çanakkale otoyolu ise 310 TL’ye yükselmiş.