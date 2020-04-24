Elijah Wood, Animal Crossing'de Hayranlarını Şaşırttı

Ünlü oyuncu Elijah Wood, bir Animal Crossing: New Horizons oyuncusunun Twitter’da yaptığı duyuruya mesajla cevap verdi. Jessica isimli oyuncunun oyundaki adasını ziyaret eden Wood, oyuncuların keyifli anlar geçirmesini sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak durumunda olan insanlar, farklı şeylerle zamanlarını geçirmeye çalışıyorlar. Eyde keyifli vakit geçirebilmek için başvurulan yollardan biri de oyun oynamak.

Video oyun meraklıları, zaman zaman oyunlarda ilginç sürprizlerle de karşılaşıyorlar. Online yaşam oyunu olan Animal Crossing: New Horizons oyuncusu Jessica da bir oyuncunun yaşayacağı en güzel sürprizlerden biri ile geçtiğimiz günlerde karşılaştı.

Jessica’ya mesaj atanların arasında Elijah Wood’da vardı

Jessica isimli Animal Crossing: New Horizons oyuncusunun perşembe günü oyundaki adasındaki dükkanda şalgam fiyatları 599 bellse düştü. Oyun için oldukça uygun olan bu fiyatı Twitter hesabından duyuran Jessica’nın DM kutusu, mesajlarla doldu. Ancak gelen mesajlardan biri Jesssica’yı hem şaşırttı hem sevindirdi.

Oyun meraklısı olduğu bilinen ünlü oyuncu Elijah Wood, Jessica’ya Twitter’dan mesaj atarak, şalgam satın almak için Jessica’nın oyundaki Dodo kodunu istedi. Jessica, Wood’un adasını ziyaret edebilmesi için Dodo kodunu ünlü oyuncuya gönderdi.

Elijah Wood, oyuncunun adasına geldiğinde Jessica ve arkadaşları tarafından özel bir şekilde karşılandı. The Last Jedi hayranı olan Jessica ve arkadaşları, Wood’u dans ederek karşıladılar. “Yaşasın Rian Johson” diyerek adaya giren Wood, Jessica’ya da adasının çok güzel olduğunu söyledi. Jessica’nın adasındaki Stalk Market’ten alışveriş yapan Wood, birkaç ekran görüntüsü aldı. Wood, kendisini karşılamak için adaya gelen ve dans eden oyuncuları alkışladı.