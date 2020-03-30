Koronavirüs Hastalarında ADRS Riskini Tahmin Eden Yapay Zekâ

Araştırmacılar, hangi koronavirüs hastalarının şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu geçirebileceğini tahmin eden bir yapay zekâ geliştirdi. Geliştirilen araç, doktorların hangi hastalara öncelik vermesi gerektiğine yardımcı olacak.

ABD ve Çin’de görev yapan araştırmacılar, pazartesi günü yayınlanan yeni bir raporda koronavirüsle enfekte olan hastalardan hangilerinin şiddetli akciğer sorunları yaşamaya devam edeceğini doğru şekilde tahmin edebilen bir yapay zekâ aracı geliştirdiklerini bildirdi.

Geliştirilen yapay zekâ hakkında açıklamalarda bulunan New York Üniversitesi Tıp Profesörü Megan Coffee, bu sistemle birlikte doktorların acil servislerde öncelikli durumlar için seçim yapabileceklerini söylüyor.

Araç, hangi hastaların akut solunum sıkıntısı sendromu geçirebileceğini tahmin ediyor:

Araç, hangi hastaların akciğerleri sıvıyla dolduran ve yakalanan hastaların yaklaşık 50’sini öldüren ciddi bir COVID-19 komplikasyonu olan akut solunum sıkıntısı sendromuna doğru gittiğini tahmin edebilmek için birkaç şaşırtıcı gösterge keşfetti.

Wenzhou, Çin'de iki hastanedeki 53 koronavirüs hastasının verilerine bir makine öğrenme algoritması uygulayan ekip, üç noktadaki (karaciğer enzimi Alanin Aminotransferaz (ALT) seviyeleri, bildirilen vücut ağrıları ve hemoglobin seviyeleri) değişikliklerin en fazla olduğunu keşfetti.

Solunum sıkıntısı riski %80’e kadar doğrulukla tahmin edildi:

Bu bilgiyi diğer faktörlerle birlikte kullanan araç, akut solunum sıkıntısı sendromu riskini %80’e kadar doğrulukla tahmin edebildi. Buna karşılık olarak COVID-19'un ayırt edici özelliği olarak kabul edilen ateş ve güçlü bağışıklık tepkileri gibi belirtiler, başlangıçta hafif semptomları olan hastaların akut solunum sıkıntısı sendromuna yakalanacağını tahmin etme noktasında işe yarar değildi.

Bununla birlikte yapay zekâ, 60 yaşın üzerindeki erkeklerin daha yüksek risk altında olduğunu tespit etmesine rağmen ne yaş ne de cinsiyet bu noktada işe yarar belirleyiciler olmadı. Profesör Coffee, konu hakkındaki açıklamalarında “Bu büyüleyici bir şey çünkü makinenin kararlarını etkilemeye yardımcı olmak için kullandığı birçok veri noktası, doktorların normalde bakacağı şeyden farklıydı” dedi.

Yapay zekânın geliştirilmesinde büyük rol oynayan ekip, New York’tan gelecek verilerle birlikte aracı daha da geliştirmek istiyor. Bu noktada doktorların hangi hastalara öncelik vermesi ve acilen bakıma alması gerektiğine yardımcı olacak aracın nisan ayında kullanıma alınması bekleniyor.