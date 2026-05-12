Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi Türkiye’de bazı Galaxy modelleri için dağıtıma çıktı. Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 kullanıcıları yeni arayüz, Galaxy AI yenilikleri ve güvenlik yamasıyla buluşuyor.

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung kullanıcılarının bir süredir beklediği One UI 8.5 güncellemesi, Türkiye’de de kullanıma sunulmaya başladı. Android 16 tabanlı One UI 8.5, ilk etapta Samsung’un güncel amiral gemisi telefonlarına ve katlanabilir modellerine geliyor.

One UI 8.5 dağıtımı dünya çapında 6 Mayıs’ta başladı ve Galaxy S25 serisi, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6 ve bazı Galaxy Tab modellerine kademeli olarak sunulacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki bazı modeller de güncellemeye kavuşmuş durumda.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı
Screenshot_20260512_131214_Software update

One UI 8.5 güncellemesini alan Samsung modelleri

Screenshot_20260512_131214_Software update

Türkiye’de güncellemeyi ilk gören modeller arasında Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 bulunuyor. S25 Edge için kararlı One UI 8.5 dağıtımının başladığı da ayrıca raporlanmış durumda.

One UI 8.5 büyük bir güncelleme olsa da Android sürümü hala 16. Güncelleme büyüklüğü yaklaşık 4,4 GB boyutunda. Samsung, One UI 8.5’in Galaxy cihazlarda iletişim ve üretkenlik deneyimini geliştirmeye odaklandığını söylüyor. Güncelleme ile daha gelişmiş Galaxy AI özellikleri, yenilenmiş arayüz dokunuşları ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sunuluyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Samsung Galaxy One UI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com