Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi Türkiye’de bazı Galaxy modelleri için dağıtıma çıktı. Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 kullanıcıları yeni arayüz, Galaxy AI yenilikleri ve güvenlik yamasıyla buluşuyor.

Samsung kullanıcılarının bir süredir beklediği One UI 8.5 güncellemesi, Türkiye’de de kullanıma sunulmaya başladı. Android 16 tabanlı One UI 8.5, ilk etapta Samsung’un güncel amiral gemisi telefonlarına ve katlanabilir modellerine geliyor.

One UI 8.5 dağıtımı dünya çapında 6 Mayıs’ta başladı ve Galaxy S25 serisi, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6 ve bazı Galaxy Tab modellerine kademeli olarak sunulacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki bazı modeller de güncellemeye kavuşmuş durumda.

One UI 8.5 güncellemesini alan Samsung modelleri

Türkiye’de güncellemeyi ilk gören modeller arasında Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 bulunuyor. S25 Edge için kararlı One UI 8.5 dağıtımının başladığı da ayrıca raporlanmış durumda.

One UI 8.5 büyük bir güncelleme olsa da Android sürümü hala 16. Güncelleme büyüklüğü yaklaşık 4,4 GB boyutunda. Samsung, One UI 8.5’in Galaxy cihazlarda iletişim ve üretkenlik deneyimini geliştirmeye odaklandığını söylüyor. Güncelleme ile daha gelişmiş Galaxy AI özellikleri, yenilenmiş arayüz dokunuşları ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sunuluyor.