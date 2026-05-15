Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda, geleceğini şekillendirecek 2 yeni konsept otomobil sergiledi. Gelin sedan ve SUV tipindeki bu modellere bakalım.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Honda, son zamanlarda kötü bir dönemden geçiyordu. Elektrikli otomobil planları elinde patlayan, Sony ile ortaklığını kaybeden Japon şirket, tüm bu yaşananlardan sonra yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez zarar etmişti. Ancak şirket, yeni açıklamalarıyla gelecek için umut verdi.

Otomobil devinin yakın zamanda düzenlediği bir konferansta CEO Toshisiro Mibe, Honda’nın geleceğini şekillendirecek 2 adet konsept otomobili sergiledi. Bunlardan biri geleceğin Civic’i olarak da nitelendirebileceğimiz yeni Honda hibrit sedan prototipi, diğeri ise Acura hibrit SUV prototipi.

Honda’nın yeni konseptleri

Honda’nın gösterdiği bu modellerin isimleri pek yaratıcı olmasa da gelecekte neler görebileceğimiz hakkında fikir veriyorlar. İlk olarak hibrit sedana bakalım. Şirket, hangi modelin ön izlemesi olduğunu veya herhangi bir teknik detayı açıklamadı. Yani sadece tasarım olarak gösterildi. Tahminler, yeni nesil Civic’in buna benzeyebileceği yönünde.

Sedanda daha keskin, köşeli hatlar ve daha fastback benzeri bir tasarım olacak. Modern ve fütüristik söylemek mümkün. Eğer bu tasarım tercih edilirse gerçekten kullanıcıları şaşırtacak bir hamle olacağını söyleyebiliriz. Civic değil de yeni nesil Accord olma ihtimalini de söylemeden geçmeyelim.

Acura hibrit konseptine geldiğimizde bu araç hakkında da hiçbir detay paylaşılmadığını, yalnızca tasarımın gösterildiğini görüyoruz. Tahminlere göre bu konsept, dördüncü nesil RDX’in bir önizlemesi olabilir. Çizgi şeklinde farlar, arka çamurluktaki çizgili tasarım, şık ve modern görünüm aracın dikkat çeken kısımlarından.

Honda’nın açıklamalarına göre gösterilen bu konsept modellerin üretim versiyonlarını önümüzdeki iki yıl içinde görebiliriz.