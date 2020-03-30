İTO, İstanbul'daki Koronavirüslü Hasta Sayısını Açıkladı

İstanbul Tabip Odası (İTO), bugün İstanbul'daki koronavirüslü hasta sayısı ve hastanelerin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, geçtiğimiz haftalarda ilk defa ülkemizde de görülmüştü. Virüs, ülkemizde ilk defa tespit edildiği 11 Mart tarihinden beri toplamda 10.827 kişiye bulaştı. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarını her geçen gün güncellemeye devam ederken vatandaşların merak ettiği konuların başındaysa virüsün hangi illerde görüldüğü geliyor.

Bugün bir duyuru yayınlayan İstanbul Tabip Odası (İTO), kentteki hasta sayısı ve hastane kapasitesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada kamu hastanelerinde 2.000’in üzerinde koronavirüslü hasta bulunduğu ve salgın bu hızla yayılmaya devam ederse hastanelerde ciddi yatak sıkıntısı yaşanabileceğine değinildi.

İTO: ‘Hastaneler, COVID-19 salgınına büyük ölçüde hazırlıksız yakalanmıştır’

Yapılan açıklamada İstanbul’daki kamu hastanelerinin ele alındığını belirten İTO, il genelindeki özel hastaneler ile birinci basamak sağlık kurumlarına dair edinilen bilgilerin takip eden açıklamalarda paylaşılacağını belirtti. İTO tarafından yapılan açıklamanın devamıysa şu şekilde oldu:

"Bu çerçevede İstanbul’daki kamu hastaneleriyle ilgili son iki haftalık süreçte derlediğimiz bilgiler ve gözlemlerimize dair öne çıkan tespitler:

1- 30 Mart 2020 günü itibarıyla İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası COVID-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2.000’in üzerindedir .

. 2- 30 Mart 2020 günü itibarıyla İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası COVID19 tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200’ün üzerindedir.

üzerindedir. 3- Salgın bu hızla devam ederse önümüzdeki günlerde/haftalarda İstanbul’daki kamu hastanelerinde ciddi yatak sıkıntısı yaşanabileceği görülmektedir.

görülmektedir. 4- COVID-19 hastalığının ilk ortaya çıkışından hastaların görülmeye başlanmasına kadar geçen 2,5 aylık süreçte İstanbul’daki kamu hastanelerinde ciddi bir hazırlık çalışması yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle hastaneler COVID-19 salgını sürecine büyük ölçüde hazırlıksız yakalanmıştır.

anlaşılmaktadır. Bu nedenle hastaneler COVID-19 salgını sürecine büyük ölçüde yakalanmıştır. 5- Hastanelerde görülen ve hâlâ devam etmekte olan maske, önlük, eldiven, gözlük vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliği bu hazırlıksızlık durumunu açık olarak göstermektedir.

bu hazırlıksızlık durumunu açık olarak göstermektedir. 6- Ancak 'malzeme eksikliği' durumu, tablonun sadece görünen yüzüdür; asıl problem organizasyon eksikliğidir.

7- Bu hazırlıksızlık ve Türkiye’de COVID-19 vakalarının tespitindeki gecikme, bu salgında en öncelikli risk grubunda yer alan hekimler, sağlık çalışanlarının enfekte olmasına yol açmış, bazı hastanelerde COVID-19’lu hastalarla temaslı hekimlerin bu süreçte de 24 saatlik nöbetler şeklinde çalıştırılması karşılaştıkları virüs yükünün artmasına yol açmış, neticede İstanbul’daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir.”

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde paylaşılan verilere göre ülkemizde gün içerisinde 11.535 yeni test yapıldı. Uygulanan testlere göre 1.610 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken toplam vaka sayısıysa 10.827’ye ulaşmış durumda. Ayrıca bugün yaşanan 37 yeni vefatla birlikte toplam vefat sayısı da 168’e ulaştı.