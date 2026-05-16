WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass tasarımı üstündeki çalışmalarını sürdürüyor ve bugün daha fazla kullanıcı bu güncellemeye erişmeye başladı.

WhatsApp, uzun süredir planladığı büyük bir dönüşümün ilk adımlarını daha görünür kılmaya başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladığı yeni "Liquid Glass" tasarım dilini nihayet daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmaya başladı ve her geçen gün yeni kullanıcılardan yeni ekran görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Yeni tasarım nasıl görünüyor?

Meta, geçtiğimiz aylarda Liquid Glass tasarımını uygulamanın diğer noktalarına da entegre etmek için arka planda yoğun bir mesai harcıyordu. Bu süreçte sesli mesaj oynatıcı, sohbet içi arayüz, mesaj tepkileri ve sağ tık/üzerine basılı tutunca açılan menü gibi pek çok farklı arayüz elementi üzerinde deneysel çalışmalar yürütüldü.

Gelinen son noktada ise arayüz revizyonunun ilk aşaması küresel çapta geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış durumda. X'te paylaşım yapan birçok iOS kullanıcısı, güncellenmiş yeni arayüzün cihazlarında aktif hâle geldiğini bildirmeye başladı.

Şu anki son güncellemeyle birlikte kullanıcılar, uygulamanın alt navigasyon barında, ana Sohbetler arayüzünün üst navigasyon çubuğunda ve bazı sohbet içi elementlerde Liquid Glass esintilerini doğrudan görebiliyorlar.

Tam dönüşüm için henüz erken

Her ne kadar geniş çaplı bir dağıtım süreci başlamış olsa da WhatsApp'ın tüm arayüzünün tamamen Liquid Glass tasarımına geçtiğini söylemek şimdilik mümkün değil. Yani gelecek güncellemelerle iyileştirmeler ve yenilikler devam edecek.

