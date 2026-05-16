Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in en can sıkıcı sorunu olan görev çubuğu ve başlat özelleştirmesinin olmaması, yeni güncellemeyle nihayet çözülüyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11 çıktığından beri kullanıcıların en çok canını sıkan, arayüzün modernleşmesi adına eski esnekliğini kaybetmesi olmuştu. Microsoft, tasarımı sadeleştirirken yıllardır kemikleşmiş birçok özelleştirme seçeneğini de beraberinde götürmüştü.

Bu kısıtlamaların başında ise ekranın altına çakılı kalan görev çubuğu geliyordu ancak şirket, kullanıcıların bilgisayarlarını yeniden kişiselleştirmek istediğini kabul ederek bu inadından vazgeçiyor.

Görev çubuğu artık tamamen esnek olacak

Şirket, Windows 11 Insider kullanıcıları için Experimental kanalında görev çubuğu ve başlat menüsünü kökten değiştirecek bir güncellemeyi test etmeye başladı. Yeni test yapısıyla birlikte, artık görev çubuğunu sadece ekranın altında tutmak zorunda değilsiniz.

Kullanıcılar artık bu çubuğu ekranın üstüne taşıyabildiği gibi dilerlerse dikey olarak ekranın sağ veya sol kenarlarına da yerleştirebilecekler.

Başlat menüsü de özelleştirilebilecek

Güncelleme sadece görev çubuğunun yerini değiştirmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda boyut alternatifleri de sunuyor. Microsoft, özellikle ekran alanının çok daha değerli olduğu küçük ekranlı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için kompakt (küçük) bir görev çubuğu boyutunu da test ediyor.

Bununla birlikte Başlat menüsü de artık daha esnek bir yapıya bürünüyor. Kullanıcılar menüyü diledikleri gibi yeniden boyutlandırıp, uygulama ve kısayolları organize etme şekillerine göre küçük ya da büyük düzenler arasında geçiş yapabiliyor.

Arayüzdeki kalabalığı ve gereksiz dağınıklığı temizlemek isteyen Microsoft, Başlat menüsündeki bölümler üzerinde de kontrolü tamamen kullanıcıya bırakıyor. Artık menü içinde sabitlenmiş uygulamalar, öneriler ve uygulama listeleri gibi alanların hangilerinin görünüp hangilerinin gizleneceğine kullanıcılar karar verecek.

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

