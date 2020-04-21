Apple’ın bu sene çıkardığı iPhone SE modelinin başarılı satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın düşük fiyatlı ürünler politikasına daha fazla ağırlık vermesine sebep olacak gibi duruyor. Şirketin bu sene içerisinde satın alınabilir iMac ve iPad modellerini satışa sunacağı iddia ediliyor.

iPhone Hacks’in China Times’a dayandırdığı haberine göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2020’nin ikinci yarısında 23 inçlik yeni iMac’ini çıkarmayı planlıyor. Üretimin bu senenin üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın 11 inçlik bir iPad modeli çıkaracağı da söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde iPhone SE satışlarının Apple’ın yüzünü güldürdüğünden bahsetmiştik. Görünüşe göre uygun fiyatlı ürünler kategorisi için iPhone SE sadece bir başlangıç olacak ve Apple, bu konuda belirlediği yeni stratejisiyle yoluna devam edecek.

Apple’dan yeni iMac ve iPad:

Bu sene içerisinde Apple’dan 11 inçlik bir iPad görmemiz oldukça muhtemel görünüyor ancak bu iPad’in 10,2 inç iPad’in mi yoksa 10,5 inç iPad Air’ın mı üst modeli olacağı henüz belli değil. Apple, ayrıca iPad’e ek olarak 23 inçlik bir iMac modeli üzerinde de çalışıyor. Apple, geçtiğimiz sene 9. nesil Intel işlemci ve Radeon Pro Vega grafiklerle güncellediği 21,5 inç ve 27 inç iMac varyantlarını çıkarmıştı. Apple’ın çıkaracağı bu yeni ürünlerin fiyatıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şu anki iMac'lerin fiyatları 7.799 TL'den başlıyor ve özellikleri artırdıkça fiyat da artmaya devam ediyor.

iPad tarafına baktığımızdaysa 11 inçlik yeni iPad Air’ın ekrana gömülü Touch ID ve çerçevesiz bir ekranla birlikte geleceği iddia ediliyor. Ayrıca yeni iPad modellerinin mini LED ekranla birlikte geleceği de söylentiler arasında. Hatta Apple’ın mini LED ekrana sahip 6 ürün çıkaracağı da ortaya atılan iddialarda kendine yer buluyor. Bu ürünlerinse 27 inç iMac Pro, 14 inç MacBook Pro, 12,9 inç iPad Pro, 16 inç MacBook Pro, 10,2 inç iPad ve 7,9 inç iPad Mini olacağı söyleniyor.

Mini LED ekranların, Apple’ın iPhone 11 Pro ve Apple Watch’ta kullandığı OLED ekranlardan çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ayrıca Apple’ın mini LED ekranlara sahip cihazlarının 2021 yılında çıkacağı ifade ediliyor.