Güney Kore'de İyileşen 116 Kişide Tekrar Koronavirüs Görüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) vakasının Çin'den sonra en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore, aldığı sıkı tedbirlerle virüsü yenmeyi başardı. Fakat, ülkede yapılan son testler paniğe neden oldu. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KCDC) yaptığı açıklamada, daha önceden koronavirüse yakalanıp iyileşen 116 hasta da yapılan testler sonucu yeniden virüse yakalandıkları ifade edildi.

Koronavirüs salgınını yenen bazı hastaların tekrar hastalığa yakalanmaları Güney Kore'de endişe yarattı. Ülkede, koronavirüsten iyileşen ve daha sonra test yapılan 116 vakanın virüse tekrar yakalandıkları ortaya çıktı. Güney Koreli yetkililer, koronavirüs sebebiyle hasta olan ve daha sonra iyileşerek taburcu edilen bazı hastaların salgına yeniden yakalandığını belirtti. Güney Kore dünya genelinde bu zamana kadar sistematik bir şekilde en fazla koronavirüs testi yapan ülke oldu. Yetkililer virüsün bulaşmasına ilişkin düzenledikleri basın toplantısında 116 kişide koronavirüsü ikinci defa tespit ettiklerini açıkladı.

Koronavirüsü Yenen 116 Kişi Tekrar Yakalandı

Koronavirüse tekrar yakalanan bu hastaların virüse dirençli antikor geliştiremediği ihtimali Güney Koreli uzmanlar tarafından belirtildi. Bilim insanları koronavirüsten iyileştiği halde tekrar hasta olan kişilerde, virüsün kendini bir şekilde tekrar edip etmediği üzerinde de duruyor.

Bilim insanları, koronavirüse yakalanıp iyileşen bu kişilerin, virüsü başkalarına bulaşıp bulaştırmadığı konusunda da çalışmalar yapıyor. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Direktörü Jeong Eun-kyeong, virüsün yeniden bulaşması değil, bu kişilerde yeniden aktif hale gelmesi olasılığı üzerinde durduklarını belirtti. Direktör Eun-kyeong, koronavirüse tekrar yakalanan 116 hasta üzerinde çalışmalarına devam ettikleri ifade etti.